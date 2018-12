Le gouvernement dans le flou le plus complet

Le flou reste complet au lendemain de l’annonce par le Premier ministre Charles Michel de la désignation prochaine de nouveaux secrétaires d’État en remplacement des ministres N-VA.

Charles Michel a confirmé qu’il se rendra ce soir à Marrakech pour approuver le Pacte migratoire au nom du gouvernement. Il organisera des consultations après son retour de Marrakech.

L’opposition rejette un gouvernement minoritaire

L’opposition s’étonne et n’entend pas soutenir ce gouvernement minoritaire, censé notamment trouver des partenaires pour approuver le budget. Le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej dénonce de nouvelles «entourloupes». Pour lui, il faut réunir le parlement dès le retour du Premier ministre de Marrakech. Les Verts, de leur côté, disent ne pas vouloir soutenir ce gouvernement mais ne souhaitent pas pour autant le bloquer. «Je tends donc la main au gouvernement Michel et chaque politicien devrait faire de même. Mais nous le faisons sur base de nos convictions. Un certain nombre de dossiers cruciaux ne peuvent en effet pas attendre jusqu’aux élections de main prochain», a déclaré sur la VRT dimanche le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre Kristof Clavo.

L’ex-« suédoise » tempère

Sur La Première, le chef de groupe MR à la Chambre David Clarinval souligne que le seul problème qui s’est posé avec la N-VA concerne le pacte des migrations. Il précise qu’il existe toujours des accointances sur les dossiers socio-économiques et il n’imagine pas que la N-VA puisse voter contre le budget. Pour David Clarinval, l’opposition joue aux «vierges effarouchées», elle «semble découvrir ce qu’est un gouvernement minoritaire». Le président du MR Olivier Chastel a lancé un appel à soutenir le gouvernement sur une série de textes de loi. Le vice-premier ministre Jan Jambon (N-VA) n’a pas éclairci la situation en indiquant sur la VRT ne pas savoir avec précision s’il était encore ministre. La N-VA ne participera toutefois pas au conseil des ministres à 11 heures.