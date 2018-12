Comment la Belgique est passée de Michel I à Michel II

Dimanche matin, le premier ministre doit bien acter le départ des ministres N-VA. Il se rend chez le roi, pour l’informer de la situation. Il lui annonce la recomposition du gouvernement. Le vice-premier ministre MR Didier Reynders endossera désormais la fonction de ministre de la Défense en plus de ses portefeuilles des Affaires étrangères et des Affaires européennes, a-t-on appris dimanche auprès du porte-parole du Premier ministre, Charles Michel. Maggie De Block (Open Vld) sera également compétente pour l’Asile et la Migration. Le vice-premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) est ministre des Finances et de la Coopération au développement, Pieter De Crem (CD&V) ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Philippe De Backer (Open Vld) devient ministre et reprend les compétences des Postes et Telecom ainsi que l’Agenda numérique.

Un #begov opérationnel, en situation de relever les défis prioritaires :

▶️ pouvoir d'achat, dév. éco et social, soutien aux investissements,…

▶️ sécurité & justice

▶️ focus sur politque climatique@peeters_kris1 @alexanderdecroo @dreynders pic.twitter.com/GbSSqWCFca — Charles Michel (@CharlesMichel) December 9, 2018

« Ca ne sera pas une promenade dans un parc »