Ce qu’il faut retenir de la première journée du gouvernement « Michel II »

Philippe De Backer (Open Vld) devient ministre et reprend les compétences des Postes et Telecom ainsi que l’Agenda numérique. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) s’occupe en outre de la Régie des Bâtiments. Dans le Conseil des ministres qui a suivi, les membres du gouvernement ont fixé trois axes prioritaires jusqu’à la fin de la législature: le pouvoir d’achat et une politique socio-économique forte; la sécurité et la Justice; et la politique climatique «après le signal que nous a envoyé la population», a précisé le Premier ministre, entouré de l’ensemble du gouvernement orange-bleu. «Nous voulons signifier clairement que nous avons entendu ce signal, également en concertation avec les entités fédérées. Nous devons examiner comment il est possible de mettre en oeuvre une stratégie ambitieuse», a-t-il ajouté.