Noël: De chouettes cadeaux pour un chouette prix

Que ce soit pour votre tirage au sort Secret Santa au bureau ou pour vous offrir à vous une petite babiole, les cadeaux petit budget ont aussi leur place. Voici quelques bons conseils en matière de cadeaux qui surprendront vos amis et votre famille sans trouer votre porte-monnaie.

Moins de 5 euros

Monstre aux biscuits

Avec ce cadeau rigolo, vous amènerez un sourire sur toutes les lèvres. Le mug monstre tient votre biscuit et signe la disparition des miettes dans le divan.

Flying Tiger, 3 euros

Merry Christmas(que)

Pas besoin de payer cher pour avoir de chouettes produits de beauté. Ce masque pour le visage vous transforme en bonhomme de neige Olaf. Vous préférez peut-être un lutin de Noël, un ours blanc ou un renne?

Masquebar chez Di, 2,99 euros

Moins de 10 euros

Sushi ludique

Les sushi sont et restent in et, après avoir conquis notre assiette, ils envahissent aussi ce jeu de cartes. Le but est de rassembler les combinaisons de sushi les plus délicieuses. Ou comment devenir un chef sushi sans se salir les mains!

White Goblin Games chez bol.com, 9,99 euros

Jungle hivernale

Ce n’est pas parce qu’il fait froid dehors que vous ne pouvez pas gâter votre Secret Santa avec une touche de verdure tropicale. Et on a toujours besoin de sous-verres, pas vrai?

&Klevering, 9,95 euros

Bonnes résolutions

Dès janvier, tout le monde prendra de bonnes résolutions, mais vous pourrez d’ores et déjà les inscrire dans ce bloc-notes coloré. Ces pages sont de plus en papier 100% recyclé.

Dille & Kamille, 8,95 euros

L’aventure, c’est l’aventure

Qu’offrez-vous à un ou une véritable Rambo si votre budget est limité? Une scie à fil, bien entendu! Avec ce petit gadget, il ou elle pourra se frayer un chemin à travers le bois, le métal mou et même les os…

Coghlan’s chez bol.com, 8,95 euros

Moins de 15 euros

Les chaussettes de Père Noël

Ces chaussettes marrantes plairont à coup sûr à votre joyeux luron de mononcle. Mettez-le au défi de les porter lors de la prochaine fête de famille!

Burlington, 14 euros

L’odeur des vieux livres

Des bougies parfumées, il en existe de toutes formes et de toutes tailles, mais une bougie au parfum de vieux livres, on n’en avait encore jamais senti! Vous connaissez certainement un dévoreur ou une dévoreuse de livres que cette bougie fera rêver.

Etsy.com, 13,93 euros