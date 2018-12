Un film autrichien remporte l’Etoile d’Or du festival de Marrakech

Le grand prix l’Etoile d’or du festival de Marrakech a été remis samedi à l’autrichienne Sudabeh Mortezai pour son film « Joy » au cours de la grande cérémonie de clôture. C’est l’actrice italienne Monica Bellucci qui lui a remis le trophée pour ce film qui raconte l’histoire d’une jeune nigériane victime de trafic sexuel à Vienne.

Le Tunisien Nidhal Saadi a reçu le prix d’interprétation masculine pour « Regarde moi », dirigé par Nejib Belkhadi.

Et c’est une allemande Aenne Schwarz, qui a reçu le prix d’interprétation féminine pour son jeu dans « Alles is gut » (Tout va bien), dirigé par Eva Trobish.

La 17ème édition du festival était placée sous le signe des grandes stars avec la présence de Robert De Niro et de Martin Scorsese, destinée à promouvoir la notoriété du festival et de l’ultra-touristique ville de Marrakech.

Des soirées d’hommage ont honoré la carrière des deux monstres sacrés, amis depuis l’enfance, et celle de la cinéaste française Agnès Varda, venue avec son complice, le plasticien JR, le co-réalisateur de son documentaire itinérant « Visages, villages ».

Attentif à la production marocaine, le festival a aussi salué la carrière du réalisateur Jilali Ferhati, un de ses doyens, et consacré une section de ses projections à un « panorama du cinéma marocain ».

Invitée pour la clôture du festival, Monica Bellucci s’est déplacée vendredi soir sur la grande place de Jemaa el-Fna, noire de monde, pour la projection du film « Astérix et Obélix: mission Cléopâtre ». Une « expérience unique », pour elle.

Le réalisateur américain James Gray présidait un jury aussi cosmopolite que paritaire réunissant les actrices indienne Ileana d’Cruz et américaine Dakota Johnson, les réalisatrices libanaise Joana Hadjithomas, marocaine Tala Hadid et britannique Lynne Ramsay ainsi que les cinéastes français Laurent Cantet et mexicain Michel Franco et l’acteur allemand Daniel Brühl.

Le Festival s’est ouvert le 30 novembre après une année blanche, en partie liée à des problèmes d’organisation suite au départ de sa directrice, Mélita Toscan du Plantier, après quatorze ans d’exercice. La productrice a conservé un poste de conseillère dans le comité d’organisation, tandis que la direction artistique a été confiée à Christoph Terhechte, qui a travaillé au Forum du Festival de Berlin de 2001 à 2018.

Le festival a accueilli cette année une nouvelle composante, la plateforme des « Ateliers de l’Atlas » destinée à accompagner les réalisateurs d’Afrique et du Moyen-Orient dans leurs projets de films.

L’actrice américaine Robin Wright, attendue pour un hommage, a annulé sa participation en raison « d’engagements professionnels de dernière minute », selon les organisateurs.

source: Belga