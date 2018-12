Ottawa: manifestation tendue contre le pacte de l’ONU sur les migrations

Des centaines de militants de droite opposés à l’adhésion du Canada au Pacte de l’Onu sur les migrations et des groupes pro-immigration se sont affrontés samedi lors d’une manifestation devant le Parlement d’Ottawa, selon un journaliste de l’AFP sur place. Environ 200 membres de groupes d’extrême droite et une centaine de contre-manifestants ont échangé des insultes sur la pelouse enneigée devant le Parlement, par un froid glacial.

Des échauffourées ont éclaté au début de l’événement en milieu de journée, mais la police anti-émeute est rapidement intervenue pour séparer les deux camps et un manifestant a été interpellé. La foule a alors commencé à scander « refusez le pacte sur l’immigration », alors que le camp opposé criait « honte » et « les réfugiés sont les bienvenus, que les racistes rentrent chez eux ».

Sylvain Brouillette, porte-parole de la Meute, un mouvement identitaire, a estimé que le pacte de l’ONU menaçait les politiques d’immigration nationales – une opinion partagée par le chef de l’opposition conservatrice Andrew Scheer, mais fermement dénoncée par les partisans du pacte.

« Le Canada a été bâti sur l’immigration, on a appris à vivre ensemble et on a trouvé une façon de le faire pour que ça se déroule bien. Nous n’avons pas besoin d’un pacte migratoire pour venir nous dire quoi faire et changer une recette qui fonctionne », a déclaré M.Brouillette.

Aditya Rao, un passant, s’est arrêté pour écouter les arguments, mais a conclu que les manifestants étaient mal avisés.

« Je n’en reviens pas, » a-t-il dit à l’AFP. « Ces personnes râlent devant toute cette migration chaotique, mais se plaignent en même temps d’un effort pour la rendre ordonnée et sûre. »

Non contraignant, le texte devrait être formellement adopté les 10 et 11 décembre prochain à Marrakech, au Maroc.

