Jupiler Pro League – Le Standard ramène un point de St-Trond

Le Standard et St-Trond se sont neutralisés 1-1 (mi-temps: 1-0) au Stayenveld au terme d’un match plaisant comptant pour la 18e journée de Pro League. Obbi Oulare (59e) a répondu à Daichi Kamada (45e+1) pour permettre aux Rouches d’accrocher un point et de se repositionner provisoirement dans le top 6. Privé des précieux atouts offensifs que sont Mehdi Carcela, Moussa Djenepo, Paul-José Mpoku et Orlando Sa, Michel Preud’homme a lancé Obbi Oulare et Renaud Emond aux avant-postes. Derrière, Christian Luyindama était laissé au repos par le coach liégeois.

Lors d’un premier quart d’heure fort mouvementé avec des occasions de part et d’autre, c’est St-Trond qui était le plus proche d’ouvrir la marque avec Yohan Boli dont le tir était dévié sur le poteau par un très bon Guillermo Ochoa. Le portier mexicain laissait d’ailleurs les siens dans le match en s’interposant superbement à deux reprises, encore face à Boli (24e et 25e).

Le Standard tentait alors de convertir ses bonnes intentions en occasions franches mais les essais de Maxime Lestienne (34e) et Samuel Bastien (37e) n’étaient pas assez dangereux. En fin de période, la défense liégeoise se trouait complètement sur une passe de Garcia Tena pour Daichi Kamada. Le Japonais pouvait ainsi se présenter seul face à Ochoa, le dribbler d’une jolie roulette et inscrire son 10e but de la saison (45e+1).

En deuxième période, le Standard repartait sur les mêmes (bonnes) bases qu’en première période mais en accentuant un peu plus la pression. Malgré quelques accélérations de Kamada, les Rouches émergeaient dans cette rencontre et finissaient par percer la défense trudonnaire sur une passe tranchante de Colins Fai pour Obbi Oulare. L’avant-centre liégeois dribblait à son tour le portier adverse pour inscrire son premier but en championnat (59e).

Alors qu’Ochoa se montrait une nouvelle fois décisif sur une frappe à distance de De Norre (65e), le Standard insistait dans son effort. Les tentatives des hommes de Michel Preud’homme n’avaient toutefois pas de succès. Au delà du résultat, les Liégeois peuvent se réjouir d’avoir vu une équipe avec un tout autre visage par rapport à la défaite 3-0 de la semaine dernière à Bruges.

Sixièmes avec 27 points, les Rouches sont à la portée de La Gantoise (25 pts) et Charleroi (26 pts) qui jouent dimanche. St-Trond continue pour sa part de faire bonne impression et est 4e avec 31 points, à huit longueurs du leader Genk.

Source: Belga