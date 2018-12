Gilets jaunes – La maire de Paris Anne Hidalgo déplore « des scènes de chaos » dans la capitale

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a déploré samedi soir « des scènes de chaos » dans la capitale et des « dégâts incommensurables » pour l’économie et l’image de la ville, à l’issue de la mobilisation des « gilets jaunes ». « Aux côtés des Parisiennes et des Parisiens qui ont vécu tout au long de cette journée des scènes de chaos », écrit-elle dans un tweet: « Des dizaines de commerçants ont été victimes des casseurs dans de nombreux quartiers. Une fois encore… C’est déplorable ».

« Des centaines de commerces et d’équipements publics empêchés d’ouvrir, des dégradations dans de nombreux arrondissements, une vie culturelle et économique à l’arrêt, une image internationale à restaurer: les dégâts sont incommensurables. Il est inimaginable que nous revivions ça », affirme la maire dans un autre tweet.

Anne Hidalgo remercie enfin les forces de l’ordre « qui ont assuré la sécurité des Parisiens et des manifestants » dans des conditions difficiles.

Des affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment sur les Champs-Elysées et la place de la République.

En début de soirée, le Premier ministre Edouard Philippe a appelé au maintien de la « vigilance » à Paris et dans certaines villes de province où des « casseurs » étaient toujours à l’oeuvre.

source: Belga