Crise gouvernementale – « La chute du gouvernement, l’espoir d’un nouveau pacte social pour les citoyens »

« La chute du gouvernement MR N-VA a le mérite de faire cesser sa politique anti-sociale et anti-démocratique », a réagi samedi soir le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, après la conférence de presse de la N-VA. Cette fin annoncée de la coalition suédoise « signe l’espoir d’un nouveau pacte social pour les citoyens », a ajouté M. Di Rupo via Twitter.

Plus tôt dans la journée, le président du PS avait appelé Charles Michel « à ne pas céder » face à la N-VA, soulignant que « le vote du Parlement (avait) été très clair: PS, sp.a, MR, Open VLD, Ecolo, Groen, Défi, cdH, CD&V et PTB lui demandent d’adopter le Pacte au nom du gouvernement ».

Après avoir quitté le conseil des ministres samedi soir, la N-VA a annoncé par la voix de son président qu’elle s’estimerait de facto boutée hors du gouvernement si Charles Michel se rendait à Marrakech pour approuver le pacte des Nations unies sur les migrations.

