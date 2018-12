Crise gouvernementale – Charles Michel se rendra à Marrakech

Le Premier ministre, Charles Michel, se rendra à la conférence des Nations Unies au Maroc sur le Pacte migratoire, a-t-il annoncé à l’agence Belga à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire. Il a constaté qu’il n’y avait pas de consensus pour remettre en cause la décision de soutien au Pacte prise en septembre. Suite à la demande de la N-VA de remettre en cause la décision de septembre qui exprime le soutien au Pacte pour des migrations ordonnées, sûres et régulières, un conseil des ministres a été convoqué samedi soir.

Le Premier ministre a réitéré sa proposition de soutien au Pacte avec une explication de vote concertée avec d’autres pays européens.

Le Premier ministre a constaté qu’il n’y avait pas de consensus pour remettre en cause la décision de soutien au Pacte. Il représentera donc le gouvernement à la Conférence des Nations Unies au Maroc.

Source: Belga