Coupe du monde – Les Etats-Unis, tenants du titre, avec la Thaïlande, le Chili et la Suède dans le groupe F

Débuts accessibles pour les tenants du titre: les Etats-Unis, nation la plus titrée de la Coupe du monde, seront opposés lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de football féminin l’an prochain en France, à la Thaïlande, le Chili et la Suède dans le groupe F, selon le tirage au sort effectué samedi près de Paris. L’Allemagne, championne olympique en titre, a été versée dans le groupe B et affrontera la Chine, l’Espagne et l’Afrique du Sud.

La France, pays-hôte, affrontera la Corée du Sud en match d’ouverture le 7 juin au Parc des Princes de Paris, puis la Norvège et le Nigeria.

Les Américaines débuteront tournoi le 11 juin, à Reims, face aux Thaïlandaises. Elles affronteront ensuite les Chiliennes le 16 à Paris et les Suédoises le 20 au Havre. La finale aura lieu le 7 juillet à Lyon.

Tête de série, la sélection US était assurée de ne rencontrer ni l’Allemagne, championne olympique en titre, ni l’Angleterre, le Canada, l’Australie ou le pays-hôte, la France.

Sacrés lors de la première édition du Mondial féminin, en 1991, puis en 1999 et en 2015, les Etats-Unis sont la nation la plus titrée devant l’Allemagne, qui a gagné en 2003 et 2007. Les deux autres Coupes du monde ont été remportées par la Norvège en 1995 et le Japon en 2011.

Les 24 pays qualifiés ont été versés dans six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifient directement pour le deuxième tour avec les trois meilleurs deuxièmes.

La Belgique avait été éliminée par la Suisse lors du premier des deux tours de barrage. Les Suissesses avaient ensuite chuté face aux Pays-Bas, championnes d’Europe.

– Le tirage au sort:

Groupe A: France, Norvège, Corée du sud, Nigéria

Groupe B: Allemagne, Espagne, Chine, Afrique du sud

Groupe C: Australie, Brésil, Italie, Jamaique

Groupe D: Angleterre, Japon, Ecosse, Argentine

Groupe E: Canada, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Cameroun

Groupe F: USA, Suède, Thaïlande, Chili

Source: Belga