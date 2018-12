Coupe du monde de hockey – Les Red Lions, privés de John-John Dohmen, doivent empiler les buts pour terminer premiers

Les Red Lions affrontent l’Afrique du Sud samedi (12h30 heure belge) dans leur dernier match du groupe C de la Coupe du monde de hockey à Bhubaneswar, en Inde. Sans John-John Dohmen, rentré en Belgique en raison d’une pneumonie, les hockeyeurs belges doivent s’imposer et empiler les buts afin de terminer premiers de la poule et ainsi accéder directement aux quarts de finale. Les Red Lions sont actuellement deuxièmes du groupe C avec le même nombre de points que l’Inde (4) mais avec un déficit de 4 buts par rapport au pays hôte de la Coupe du monde (+ 5 pour l’Inde contre +1 pour les Lions). Après le match des Belges, l’Inde terminera ce premier tour contre le Canada. Canada et Afrique du Sud comptent 1 point.

En terminant deuxième ou troisième du groupe, la Belgique devra disputer un barrage mardi contre un adversaire du groupe D, où l’Allemagne est en tête (6 points) devant les Pays-Bas (3), le Pakistan (1) et la Malaisie (1).

L’effectif belge a changé par rapport aux deux premiers matchs. Avant celui de Dohmen, le coach Shane McLeod avait dû enregistrer le forfait de Manu Stockbroekx, victime d’une déchirure aux ischio-jambiers dans les dernière minutes du match contre l’Inde. C’est ainsi qu’Antoine Kina et Augustin Meurmans ont intégré le noyau. Kina est arrivé en Inde lundi alors que Meurmans a débarqué vendredi et, bien que présent sur le banc, ne sera pas opérationnel contre l’Afrique du Sud.

Source: Belga