COP24 – Une activiste environnementale belge refusée d’accès à la Pologne

La Pologne a refusé l’accès à son territoire à l’activiste environnementale belge Zanna Vanrenterghem, qui souhaitait se rendre à la conférence sur les changements climatiques (COP24). C’est ce qu’affirme vendredi soir Climate Action Network (CAN) Europe, une coupole qui rassemble les ONG actives dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon Climate Action Network, Zanna Vanrenterghem n’est pas la seule à s’être vue refuser l’accès au pays. Au moins 13 membres de la société civile seraient dans son cas.

La Pologne argue que Zanna Vanrenterghem constitue une menace pour sa sécurité nationale. Mais pour CAN, c’est plutôt son rôle dans l’organisation de la marche pour le climat, dimanche dernier dans la capitale belge, qui pose problème.

C’est effrayant et honteux qu’un de nos membres, qui a contribué avec succès à l’organisation d’une marche de 65.000 manifestants à Bruxelles la semaine dernière, soit refoulé par la Pologne. Les citoyens demandent des actes en faveur du climat de la part de nos gouvernements et ils doivent être soutenus dans cet effort. Le gouvernement polonais a peur de devoir voir la réalité en face, à savoir qu’elle aussi doit entreprendre des actions », a réagi Wenden Trio, le directeur pour la Belgique de CAN Europe.

Source: Belga