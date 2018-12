Une ‘drôle de planète’ pour sensibiliser les enfants à l’environnement

Qu’il s’agisse de déchets, d’alimentation ou d’eau, il est parfois difficile d’aborder certaines problématiques et enjeux liés à l’environnement avec les enfants. ‘Drôle de planète’ s’est donc donnée comme challenge d’apporter un soutien aux adultes désireux de sensibiliser les plus petits à l’écologie.

«Aborder les problématiques environnementales dans un contexte qui leur donne du sens», voici l’objectif de DroleDePlanete.be. À destination des professeurs, éducateurs et parents, cette plateforme pédagogique s’est lancée comme défi de les aider dans leur volonté de sensibiliser les enfants, et les jeunes, à l’environnement.

‘Drôle de planète’ a donc imaginé différentes activités autour de plusieurs thématiques que sont l’eau, l’air, les déchets, le circuit-court ou la consommation. Les enfants peuvent ainsi prendre connaissance de ces sujets à travers des jeux de rôle, des balades géolocalisées ou encore des enquêtes à résoudre en groupe. Par exemple, c’est en partant de la visualisation du film ‘Je mange donc je suis’, que les petits sont invités à réfléchir à l’organisation du système alimentaire mondial, ses enjeux et ses impacts sur les acteurs et actrices de ce système. Ils pourront également se questionner sur les modèles agricoles actuels afin de réfléchir sur la manière de nourrir neuf milliards d’êtres humains d’ici 2050. Pour plus diversité, les activités proposées sur le site sont adaptables selon les besoins, ou le public qui y participe.

Aller encore plus loin

Des fiches pédagogiques et une web-série permettent également aux enfants d’aborder la problématique de l’environnement à travers des sujets et des notions parfois un peu complexes comme c’est le cas des OGM, du réchauffement climatique ou de l’impact des polluants. Les différents thèmes peuvent d’ailleurs être classés par âge en fonction du public visé. Mais que cela soit pour des enfants de cinq ou des ados de 18 ans, le mot d’ordre reste le même: le plaisir et le désir d’apprendre avant tout.

Laura Sengler