Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Tono (réf. 13176)

Je m’appelle Tono. Je suis très sociable, et je dis bonjour à tout le monde. J’adore les enfants. Je suis grand et fort mais je me comporte bien en laisse. J’aime me promener et barboter dans l’eau. Je suis incroyablement doux et adore faire des câlins à gogo… En fait je pense que je suis un petit chien de salon, parce que j’adore me coucher sur les genoux! En bref, un chien TOP! Vous pouvez déjà faire ma connaissance aux Pays-Bas, tout près de la frontière belge.

Sexe Mâle Age 3 ans Race Croisé Taille 64 cm Pelage Poils courts Poids 24 kg

Mitch (réf. 13294)

Moi, c’est Mitch. Je suis un petit gars très sympa et espiègle. J’ai un cœur en or, je suis toujours heureux quand je reçois un peu d’attention. J’aime les gens et je suis très affectueux. Je suis bon avec les autres chiens, autant avec les mâles que les femelles. J’ai un caractère facile et ouvert et n’ai qu’un seul désir …Je veux simplement être auprès des gens. Qui comblera mon souhait?

Sexe Mâle Age 3 ans Podenco Croisé Taille 49 cm Pelage poils courts Poids 14 kg

Balton (réf. 15040)

Je m’appelle Balton. Je suis un petit gamin amusant qui fait sourire tout le monde. Je profite à fond de la vie! Je suis un petit chien énergique qui adore courir, jouer et faire le foufou ! Je m’entends bien avec les autres chiens. Je suis un chien de famille idéal qui fera le bonheur des enfants, mais peut-être pas avec des tout petits car je suis un peu trop exubérant pour eux … Qui va m’accueillir? Plaisir garanti !

Sexe Mâle Age 2,5 ans Race Croisé Beagle Taille 39 cm Pelage poils courts Poids 13 kg

Vous êtes intéressé par Tono, Mitch, Balton ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr