Pour Noël, un slogan: Be pretty!

Pour les fêtes de fin d’année, les marques de cosmétiques ont rivalisé d’imagination afin de proposer des coffrets make-up placés sous le signe de la fantaisie et de la féerie.

Du glow mystique

La maison Givenchy propose la collection de maquillage ‘Mystic Glow’ pour Noël, jouant

sur une mise en beauté éclatante et glamour. Pièce maîtresse de la collection, la poudre

illuminatrice attirera toute la lumière sur votre visage. (de 33,5€ à 54,5€)

Dream Queen

La marque Too Faced réunit certains de ses best-sellers dans un coffret Dream Queen au

design girly et glamour pour les fêtes de fin d’année. Celui-ci comprend une palette de 24

ombres à paupières et quatre nuances pour le teint, le mascara ‘Better Than Sex’ en format voyage, etc. (55€)

Une palette de rêve

Pour les fêtes de fin d’année, Nocibé met les petits plats dans les grands avec une palette de maquillage à étages version XXL, qui se déploie pour proposer tout le nécessaire pour des mises en beauté tour à tour glamour, rock, chic, ou encore féerique. (24,95€)

Un bon gâteau

La marque Benefit Cosmetics se démarque avec un coffret en forme de gâteau à étages,

finement décoré de traits d’or, renfermant trois de ses essentiels make-up iconiques. (30€)

Chubby Stick

Les mythiques Chubby Stick de la marque Clinique sont rassemblés dans un coffret ultra-

coloré pensé pour les fêtes de fin d’année. Cette édition limitée comprend pas moins de

20 Chubby Stick à la formule nourrissante. (104€)

Pour une peau lisse

Avec sa nouvelle tête de micropulsations tonifiante en métal, la nouvelle édition du FaceSpa Pro de Braun répondra aux attentes des femmes qui recherchent une peau lisse et nette à domicile. (149€)

Les teintes métalliques d’YSL

Pour les fêtes de fin d’année, Yves Saint Laurent Beauté présente ‘Holiday Look’, une

collection de maquillage étincelante aux accents rock, faisant la part belle aux teintes

métalliques, à l’or, et aux contrastes.(14€ et 54€)