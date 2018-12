Pour la Noël, offrez du smart!

1 of 9

La ligne… C’est important pour un objet qui doit trouver sa place dans un intérieur et un quotidien. Pourquoi s’encombrer de moche quand on peut s’offrir du beau ? Et surtout en faire profiter les autres pour ce Noël qui approche.

Au parfum

Tel un vase fuselé de type soliflore, ce diffuseur de parfum ‘Art Platinum’ de chez Esteban trouvera sa place avec élégance dans n’importe quel intérieur. 79€

Bord de lac

C’est un grand classique du design mais cela fait toujours son petit effet. Les vases Iittala du grand architecte Alvar Aaalto, inspirés en 1936 par les lacs finlandais, sont toujours un cadeau qui fait mouche. 139€

Un joli Bento

Les sacs Bento ont la cote pour ramener un sain et délicieux casse-croûte au travail. Et ce lunch sera tout en élégance avec cet objet dessiné par le designer Sakura Adachi pour la marque Alessi. 49€

Du vent !

Faisons un pari pour les mois ou les années qui viennent : l’éventail redeviendra un objet tendance, une touche de créativité qui crée une personnalité. La maison Duvelleroy l’a bien compris en proposant toute une très belle gamme. À partir de 39€

Chaud chaud

Un petit goût d’années 50 dans votre cuisine avec cette bouilloire Smeg à température variable (de 50 à 100°). D’une contenance d’1,7L, elle est disponible en plusieurs tons. 149€

Time is on my side

Après le succès mondial du Cube Click Clock, la Gingko réinvente son concept de réveil mêlant bois et lumière avec le Flip Click Clock. Il obéit toujours d’un simple effleurement du doigt ou d’un claquement des mains pour afficher l’heure, ais avec quelques améliorations supplémentaires. 45€

Casse-tête

Les enfants le connaissent en forme de boule sous le nom de Perplexus. Inside 3 propose ce jeu labyrinthe pour les adultes qui veulent tester leur adresse. La gamme va de ‘novice’ à ‘Suicide pack’. A bon entendeur… de 10,90 à 34,10€

En musique

La marque Marshall reste une référence absolue pour les amateurs de musique. Elle a sorti récemment son Acton, du nom du quartier londonien. Une enceinte bluetooth dont le cachet indéniable fait oublier qu’elle est stationnaire. 159€

Art moelleux

La boutique du Centre Pompidou (en ligne) propose toutes une gamme de house de coussin reproduisant des œuvres de grands peintres dont Kandinsky, Lichtenstein, Mondrian, Kupka ou encore Kupka. Pour amateurs d’art… 89€