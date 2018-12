Noël : Les hommes aussi ont le droit de se faire beau

Les cosmétiques ne sont pas des cadeaux que l’on offre seulement aux femmes. Monsieur aussi a le droit de se faire beau et de prendre soin de son corps. Voici une petite sélection de produits et de coffrets qui vont le sublimer !

Un coffret de choc

Une fois n’est pas coutume, la marque Kiehl’s propose de superbes coffrets à offrir aux hommes qui aiment prendre soin d’eux. Dans le coffret ‘Equipe de choc’ (55€), vous trouverez un gel nettoyant visage, un shampoing 2 en 1 cheveux et barbe, un soin hydratant et un gel à raser sans mousse pour un rasage précis.

Si le budget est trop élevé, vous pouvez aussi opter pour l’ ‘Open Barbe’. Pour 26€, Monsieur aura droit au même gel à raser que dans le coffret précédent, ainsi qu’une crème hydratante à la texture légère.

Tout pour les cheveux et la barbe

La super marque pour homme Johnny’s Chop Shop est disponible en Belgique, dans les magasins Di. Cette marque britannique a été développée dans un Barber Shop londonien. Elle propose des produits pour réaliser toutes vos coiffures des plus sages aux plus créatives et pour obtenir une magnifique barbe douce et soyeuse. Aux côté donc du Beard Oil, nous trouvons le Johnny’s Fix, le Wild Cat, l’Hair Pommade ainsi que le spray Trigger Happy.

Pour une peau bien hydratée

Nuxe propose un coffret Cadeau ‘Must Have’ Hommes. Un super cadeau pour les hommes qui ont besoin de beaucoup hydrater leur peau et la protéger contre les irritations. Dans ce coffret, vous trouverez le Gel Multi-Fonctions Hydratant, le Gel De Rasage Anti-Irritations et le Gel Douche Multi-Usages

Un mini coffret

L’Occitane sort un mini coffret Cadeau Noël pour homme dans lequel vous trouverez un gel douche, un baume après-rasage ainsi qu’un savon. Le tout parfumé comme on aime !