Noël: Des gadgets électroniques pour la vie de tous les jours

Quoi de mieux qu’un gadget électronique pour offrir ou recevoir lorsque l’on n’a pas d’idée de cadeaux ? Parfois aussi utiles qu’inutiles, ces objets devraient vous donner des idées à l’approche des fêtes.

Une enceinte intelligente

Avec le grand boom de l’intelligence artificielle, les enceintes intelligentes fleurissent de plus en plus dans nos maisons. Ses assistants personnels vocaux sont à votre maison ce que Siri et Cortana sont à votre smartphone. D’une simple demande vocale, vous pouvez demander à votre assistant de lancer Netflix, d’allumer les lumières ou encore de commander une pizza en ligne. Tout ceci en fonction de l’enceinte achetée et de l’argent investi dans votre assistant.

Prix : 150€

Un scanner photo Epson

Tout le monde en a dans son grenier ou sous son lit. Des albums photos et des boîtes pleines de vieilles photos et de souvenirs d’avant l’ère numérique. Les photos anciennes sont généralement les plus précieuses. Mais on les oublie souvent car elles sont rangées précieusement et si fragiles! Pensez donc à les scanner et à les enregistrer en toute sécurité sur vos appareils afin de pouvoir à nouveau les partager facilement. Le nouveau scanner Epson fait le travail à votre place en un rien de temps car c’est le scanner photo le plus rapide au monde. Il numérise jusqu’à 30 photos en 30 secondes.

Prix : 599€

Un localisateur de clés

On a tous déjà perdu un temps fou à chercher nos clés de voiture, de maison ou notre smartphone. Dans notre sac, sous le coussin ou dans la pièce à côté, ces deux objets sont toujours impossibles à retrouver. Une solution existe avec le porte-clés connecté Tile. Ce petit appareil s’accroche à votre porte-clés et si vous ne les retrouvez plus, il suffit d’utiliser votre smartphone pour faire sonner l’objet et retrouver vos clés. À l’inverse, l’appareil peut aussi faire sonner votre smartphone si vous ne le retrouvez plus. Le système fonctionne par Bluetooth avec une portée pouvant aller jusqu’à 26 mètres.

Prix : 26,99€

Un chargeur sans fil

Votre téléphone tombe à court de batterie en fin de journée ? Vous en avez marre des câbles qui traînent partout dans votre maison ? Pourquoi ne pas passer au chargeur sans fil ? De nombreux téléphones sont aujourd’hui compatibles avec cette technologie grâce à un phénomène d’induction magnétique. La simple proximité du smartphone et du chargeur va provoquer un champ électromagnétique qui génère du courant, ce qui va recharger la batterie de votre téléphone. Il en existe de plusieurs tailles et de différentes couleurs, certains permettant également de charger deux téléphones en même temps. Attention toutefois à bien vérifier que votre smartphone est compatible avec votre modèle de chargeur avant de réaliser votre achat.

Prix : 24,99€

Un chauffe-main USB

L’hiver est à nos portes. La température diminue et on ressort les écharpes et les gants. Une fois à la maison, on profite de la chaleur dans son petit cocon, souvent avec un ordinateur dans les parages. Pour les plus frileux, il existe des petits chauffe-mains USB en forme de toast ou encore de pandas. En plus d’être mignons, ils permettent de garder vos mains au chaud lorsque vous travaillez. Les doigts restent bien évidemment libres pour pouvoir continuer à tapoter le clavier. Dans le même ordre d’idées, on trouve sur internet tout un tas d’objets chauffants par USB, comme des chauffe-tasses par exemple.

Prix : 34,95€

Un piano musical pour toilettes

Vous avez l’âme d’un virtuose et vous avez l’impression de perdre votre temps à chaque fois que vous vous rendez aux toilettes ? Dans ce cas, ce piano musical est fait pour vous. Chaque touche émet évidemment un son différent et vous permettra de jouer « Für Elise » une fois sur le trône. Qui sait, vous êtes peut-être le prochain Beethoven.

Prix : 25,90€