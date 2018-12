Noël : Des jeux vidéo pour tous les âges et pour tous les goûts

Quel cadeau offrir à un(e) passionné(e) de jeux vidéo ? Qu’il ou elle ait 7 ou 77 ans, voici une petite sélection des meilleurs jeux sortis ces derniers mois. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Pour les nostalgiques : PlayStation Classic

Après Nintendo, c’est au tour de Sony de faire revivre une console culte en la déclinant au format mini. Première console du jeu du géant japonais, c’est logiquement la PlayStation qui s’offre une seconde jeunesse. Disponible au prix de 100 €, la PlayStation Classic tient dans le creux de la main. Elle se branche en HDMI sur les téléviseurs actuels et embarque 20 jeux mythiques préinstallés. Il y en a pour tous les goûts avec Destruction Derby, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Rayman, GTA ou encore Rainbow Six. Cerise sur le gâteau : la console est livrée avec deux manettes, fidèles au modèle original, pour y jouer entre amis.

Pour les cow-boys : Red Dead Redemption 2 (PS4, XOne)

Impossible de passer à côté : Red Dead Redemption 2 est le jeu de l’année 2018. Après sept ans de travail, les développeurs de Rockstar Games, le studio derrière GTA, ont réussi à créer un chef-d’œuvre d’une richesse jamais vue auparavant dans un jeu vidéo. Red Dead Redemption ne s’adresse pas à tout le monde. Mais si vous avez plus de 18 ans, que vous avez l’âme d’un cow-boy, que vous êtes prêt à fermer les yeux sur un gameplay complexe et parfois rigide, vous découvrirez une aventure marquante qui occupera vos longues soirées d’hiver. Et prévoyez du temps pour l’apprécier pleinement, nous avons mis plus de 60 heures avant d’arriver au générique de fin.

Pour les chasseurs de Pokémon : Pokémon Let’s Go Pikachu (Switch)

Vous n’y avez sans doute pas échappé : Pokémon est de retour et débarque pour la première fois sur Switch. Cette arrivée est synonyme de nouveaux graphismes mais aussi d’un nouveau système de capture des Pokémons inspirés du Pokémon GO. En s’affranchissant d’une bonne partie de sa dimension RPG, Pokémon: Let’s Go, Pikachu/Evoli s’adresse à un public plus jeune et toujours plus large. Malgré son côté très répétitif et l’absence de grandes nouveautés, il sera difficile pour les fans de Pokémon de ne pas tomber sous le charme de cet épisode, de sa direction artistique à croquer et des multiples façons d’y jouer.

Pour les fans de VR : Astro Bot Rescue Mission (PS4)

Vous disposez d’une PS4 et vous voulez vivre une expérience vidéoludique unique et époustouflante ? Alors, si ce n’est pas encore fait, il est temps de d’essayer le casque de réalité virtuelle PS VR. De plus en plus abordable au niveau de son prix, il offre une immersion à couper le souffle. Jusqu’il y a peu, il nous restait difficile de conseiller un jeu PSVR qui illustrait parfaitement toute la technologie du casque. C’était sans compter l’arrivée d’Astro Bot Rescue Mission. Avec ce jeu, Sony révolutionne brillamment le jeu de plateforme. Grâce à une réalité virtuelle parfaitement maitrisée, Astro Bot Rescue Mission est tout simplement le jeu de plateforme le plus innovant depuis Super Mario 64. Un jeu unique qui émerveillera les petits comme les grands.

Pour les amateurs de belles voitures : Forza Horizon 4 (XOne)

2018 a encore été une année riche en jeux de voiture. Mais s’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait sans hésitation Forza Horizon 4. Véritable déclaration d’amour aux belles voitures, cette exclusivité Microsoft propose de prendre les commandes de près de 500 bolides de 100 constructeurs différents à travers le Royaume-Uni. Comme tous les Forza Horizon, ce quatrième épisode fait la part belle au fun et au spectacle, tout en étant accessible à tous les joueurs, aux débutants comme aux pilotes chevronnés. Forza Horizon 4 brille également par ses graphismes et par sa gestion des saisons. En effet, le monde ouvert évolue et se transforme au fil des quatre saisons, une première dans un jeu de course !

Pour les plus jeunes : Starlink Battle for Atlas (Switch, PS4, XOne)

Alors qu’on croyait les « jouets vidéo » dépassés, Ubisoft donne un nouveau souffle au concept avec Starlink : Battle for Atlas disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans cette épopée spatiale, vous intégrez une équipe de pilotes interstellaires dont le but est d’empêcher le maléfique Grax de prendre le contrôle de la galaxie. L’originalité de Starlink est la manière dont le vaisseau et son pilote viennent se « clipser » sur la manette via un support. Le vaisseau tenu entre les mains prend alors vie sur l’écran. Immersion garantie ! Destiné avant tout aux jeunes joueurs, Starlink Battle of Atlas est un « jouet vidéo » sympathique et varié, faisant la part belle à l’exploration de planètes très différentes.

Pour jouer entre amis : Super Mario Party (Switch)

Depuis plus de 20 ans, Mario Party est synonyme de parties endiablées entre amis ou en famille. Disponible sur Switch, Super Mario Party perpétue cette tradition avec 80 mini-jeux inédits. Ces nouvelles épreuves se prêtent particulièrement bien à la Switch, à ses Joy-Con et aux technologies qu’ils embarquent comme les vibrations et la détection de mouvements. Hasard, injustice et chance sont au rendez-vous et le meilleur joueur n’est jamais assuré de remporter la partie. Comme ses prédécesseurs, Super Mario Party est capable de briser des couples et des amitiés, même s’il réservera surtout beaucoup de fous rires. Super Mario Party ravira les amateurs de party-games et de l’univers de Mario.