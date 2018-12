Noël: Des cadeaux de Noël qui ont du cœur

Avec la surabondance de repas festifs, chansons joyeuses et marchés de Noël avec leurs dégustations de genièvre, on en oublie parfois que la Noël n’est pas la fête des épicuriens, mais celle de la paix dans le monde! Vous pouvez néanmoins partager votre bonheur avec des personnes (et des animaux) qui sont moins gâtés par la vie grâce à ces quatre bonnes causes.

Oxfam s’emballe

Qu’allez-vous offrir à votre tante qui a déjà tout? Une chèvre, par exemple! Pas pour elle personnellement, mais pour une famille du tiers-monde qui aura bien besoin de son lait. Avec ce mignon cadeau vous pourrez sauver des vies et votre tante en conservera une chouette carte de vœux. Les cadeaux vont du potager à 6 euros au système d’irrigation à 1.500 euros.

À partir de 6 euros

www.oxfamsemballe.be

HappyPack de l’Unicef

L’Unicef aussi propose d’offrir des cadeaux qui viennent en aide aux enfants dans le besoin. Matériel scolaire, vaccins, balles de foot…, pour vous ils sont une évidence, mais pour les enfants des pays en voie de développement ou des camps de réfugiés ils sont extrêmement précieux!

À partir de 5 euros

www.unicef.be

Offrez l’argent de vos cadeaux à Rikolto

Rikolto, anciennement Iles de Paix, vous aide à dépenser utilement l’argent de vos cadeaux. Avec l’organisation, vous créez une invitation pour votre famille ou vos amis contenant un lien vers votre propre page de sponsoring. Ils peuvent y verser de l’argent et assurer ainsi un avenir où les paysans reçoivent un prix juste pour leurs récoltes.

www.rikolto.be

Adoptez un animal avec le WWF

Vous aimez les animaux et vous voulez en cette période de Noël aider à sauver une espèce menacée? Voyez avec le WWF. Adoptez un dauphin, un tigre, un panda ou un gorille. Vous ne devez pas faire de la place dans votre appartement pour accueillir ces animaux sauvages, mais grâce à votre contribution mensuelle le WWF peut protéger ces animaux.

www.wwf.be/adopt