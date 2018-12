Fêtez Noël en offrant de la musique

1 of 6

Quelques jolis coffrets CD à mettre sous le sapin pour passer un Noël en musique.

Ed Banger symphonique

Le fameux label de musique électro Ed Banger a fêté ses 15 ans cette année. Pour marquer le coup, son patron, Pedro Winter, a eu l’idée de transposer en version orchestre symphonique les morceaux qui ont marqué leur histoire. On y croise Justice, Mr Oizo, DJ Medhi, etc, remis en musique par Thomas Roussel, collaborateur de Jeff Mills. Une édition collector est sortie à cette occasion reprenant un CD et deux vinyles.

Ed Bangers 15/2LP+CD, 32,99€

Bowie dans les eighties

La longue exploration de l’œuvre de David Bowie continue avec la sortie du quatrième volume d’une anthologie débutée en 2015. Ce sont les années 80 qui sont à l’honneur avec ce « Loving the Alien », une période marquée par des titres comme « Let’s Dance », « Absolute Beginners » ou encore « Never Let me Down ». On trouve dans ce copieux coffret les albums d’origine, mais également des live, des remixes et des inédits.

David Bowie, « Loving the Alien », 11 CD (109€) ou 15 vinyles (245€)

Julien Clerc, la totale

Julien Clerc, c’est quand même près de 50 années de carrière. A l’occasion de ce demi-siècle de création, voici qu’arrive un plantureux coffret de 26 CD regroupant les 23 premiers albums studio du chanteur, mais aussi un livret de plus de 230 pages et 3 CD bonus proposant 61 titres dont des inédits. Vu la bête, le prix semble modique.

Julien Clerc, « Anthologie », 26 CD, 74,99€

Pointure électro

Groupe électro parmi la crème des formations les plus influentes de ces 30 dernières années, Autechre a marqué toute une génération d’artistes par leur musique proche de l’expérimentale en jouant sur les fréquences, les beats destructurés, les ambiances techno-ambient, etc. Le duo de Rochdale vient de sortir le résultat des « NTS Sessions 1-4 », un audacieux projet qui s’était traduit pas 8 heures de musique enregistrée en live sur la webradio londonienne NTS.

Autechre « NTS Sessions 1-4 », 8 CD (65€) ou 12 vinyles (199€)

Du tout grand Barry

Avec Barry White, il suffit d’une intro suivie d’un couplet : « My first, the last, my everything / And the answer to all my dreams / You’re my sun, my moon, my guiding star /My kind of wonderful, that’s what you are” pour que n’importe quelle soirée de réveillon soit sur les rails. Le grand Barry a aujourd’hui droit à une réédition rafraîchie des neuf albums qui ont marqué sa carrière… et nos esprits.

« Barry White, the 20th Century records Albums (1973-1979) », 9 CD (28€) ou 9 vinyles (130€)

Toute la musique qu’il aimait

L’album “Mon pays c’est l’amour” est en train de battre tous les records de vente depuis sa sortie à la mi-octobre. En 37 minutes et 29 secondes, on y entend en effet toute la musique qu’il aimait, rock, blues, rockabilly et ses thèmes chers. Difficile dès lors de passer à côté de ce coffret Edition Ultra Collector pour les vrais fans, avec le livre disque collector, un Picture disc 33T inédit, 5 45T, une plaque photo deluxe et quelques goodies.

« Mon pays c’est l’amour – Coffret Edition Ultra Collector Limitée », 77,99€