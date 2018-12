Le plaisir des yeux compte également. Bref, il n’y a pas que le contenu du paquet qui a de l’importance, l’emballage aussi. Le minimalisme n’a jamais autant été à la mode et il s’applique aussi à l’emballage de vos cadeaux de Noël. Voici quelques conseils en matière d’emballage qui feront de votre pile de cadeaux une véritable œuvre d’art très classe.

• Papier kraft et ficelle

o Optez cette année pour du simple papier kraft et de la ficelle plutôt que l’hystérie brillante habituelle. Tant les hommes que les femmes apprécieront cette tendance, ce qui vous épargne donc un solide casse-tête. Un papier noir uni donne un résultat très chic.

• Botanique

o Un peu de verdure, c’est toujours bon à prendre. Un paquet tout simple se transforme vite en œuvre d’art si vous y ajoutez des petites branches ou des fleurs. Choisissez de préférence des espèces qui vont tenir un peu plus longtemps. Les gypsophiles, l’eucalyptus ou les conifères sont parfaits. Ou alors de la verdure artificielle.

• Cachets

o Votre écriture n’est pas top? Pas de problème! Vous pouvez écrire avec des cachets le nom du destinataire sur le paquet. De plus, le résultat est tout à fait esthétique. Et vous pouvez parfaitement combiner cette tendance à l’utilisation de l’argile: cachetez les lettres sur une forme en argile dans l’ambiance de Noël et vous aurez une chouette étiquette.

• Cire et timbres-poste

o Tous deux se prêtent à bien plus d’utilisations que seulement le courrier. Et si vous scelliez votre présent avec de la cire? Cela empêche aussi les autres d’essayer de savoir ce qu’il y a dedans! Les timbres-poste sont idéaux pour les cadeaux des enfants. Si vous vous donnez un peu de peine, ils croiront que leurs cadeaux viennent en droite ligne du Père Noël.

• Tissus

o Bien entendu, tout ce papier, ce n’est pas très respectueux de l’environnement. Heureusement, il existe des façons plus écologiques d’emballer. Vous avez certainement des chutes de tissus à la maison. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez acheter une belle coupe de tissu – et dans ce cas vous donnerez deux cadeaux en un. Insérez-y un petit peu de verdure et vous pourrez même montrer le résultat sur Pinterest!

Camille Van Puymbroeck