Noël : Le meilleur des films et des séries pour un cadeau qui plait à tous les coups

Qu’est-ce que serait Noël sans des DVD sous le sapin !? Offrir un coffret est un classique. Mais c’est un présent avec lequel vous êtes sûr de ne pas commettre un impair. Il suffit juste de connaître les goûts de vos proches, et c’est parti ! Voici une petite sélection de ce qui se fait en cette période de fin d’année. Bien entendu, cette liste est totalement subjective et non exhaustive.

Pour les nostalgiques

Retro 10 films Collection

À l’approche des fêtes, nous aimons tous revoir des vieux classiques. Warner l’a bien compris et propose un coffret qui devrait plaire à plus d’un ! Avec Les Goonies, Beetlejuice et Les Gremlins, pour ne citer qu’eux, ce cadeau sera le présent idéal pour les nostalgiques du cinéma des années 80-90. Ajoutez à cela LE phénomène de l’année, à savoir Ready Player One du brillant Steven Spielberg, et le coffret Retro 10 films Collection est incontestablement le cadeau à offrir !

Des cascades à tout-va

Mission Impossible: Coffret 6-films

Les six ‘Mission Impossible’ réunis dans un seul et même coffret ! Avec ça, vos amis risquent de se prendre pour Monsieur Hunt, attention ! Du tout premier réalisé en 1996 par Brian De Palma au ‘Fallout’ de Christopher McQuarrie sorti cette année, les cascades s’enchainent mais ne se ressemblent pas.

Pour les fans de…

Clint Eastwood, 10-film collection

Le 7e art ne serait pas ce qu’il est sans ses grands réalisateurs. L’un d’eux est sans aucun doute Clint Eastwood. En cette fin d’année, vous serez donc ravis d’apprendre qu’un coffret reprenant les dix films du réalisateur américain les plus encensés par la critique sort dans le commerce. On y retrouve notamment Sully, American Sniper, Invictus, Bird,… tous proposés en langue originale et sous-titrés en français. Un cadeau parfait pour nos amis cinéphiles !

Christopher Nolan, 3-film collection

Pour les amoureux du grand écran, Warner a concocté un deuxième coffret d’exception : un coffret comprenant les trois grands films de Christopher Nolan : Dunkerque, Interstellar et Inception. Trois longs-métrages spectaculaires qui ont reçu de nombreuses récompenses ou ont été nominés dans plusieurs prestigieuses compétitions cinématographiques. Un régal !

So séries

Arrow: Saison 1-6

Jusqu’où ira Oliver pour protéger sa ville bien-aimée ? C’est ce que découvriront vos amis grâce à ce coffret reprenant les six saisons d’Arrow. En 30 DVD’s, ils retrouveront toutes les aventures de leur héros à la flèche emblématique.

Clem: Intégrale Saison 1 – 8

La série Clem que vous avez découverte sur TF1 est intégralement disponible en DVD… Un super cadeau pour les fans inconditionnels de la série française. Forte de son succès, une 9e saison est même en cours de préparation !

En chanson

Mamma Mia! 1 & 2

Universal propose de se remémorer le tout premier Mamma Mia ! et de (re)découvrir le second grâce à son collector Mamma Mia! 1 & 2 et son édition karaoké. De quoi faire passer à vos amis de sympathiques soirées musicales et les faire se déhancher dans leur salon.

On est tous de grands enfants

Les Indestructibles 1 & 2

Notre super-héros préféré est de retour ! Bob Paar, alias Mr Indestructible, sauvait des vies par centaines. Mais ça, c’était avant… Aujourd’hui, lui et sa femme Hélène, connue aussi sous le nom d’Elasticgirl, mènent une vie bien rangée avec leurs trois enfants. Vraiment ? Avec « Les Indestructibles 1 & 2 », il est grand temps de voir et revoir les aventures de Bob et d’Hélène !

« Quand je dirai ça à ma femme »

Columbo 50ème anniversaire L’intégrale collector

Pour les 50 ans de l’emblématique Columbo, un coffret reprenant les 70 épisodes de la série est sorti le mois passé. Et pour cet anniversaire, les petits plats ont été mis dans les grands. Découvrez des scènes inédites qui n’ont jamais été doublées en français. Vous pouvez également opter pour l’édition Collector incluant la réplique de la Peugeot 403. Ça, c’est du grand cadeau !

Le cadeau LOL

Laurent Gerra Sans modération Coffret Collector

Laurent Gerra a fêté ses 50 ans. À cette occasion, il sort un coffret ‘sans modération’ dans lequel il présente sa vision de l’actualité artistique, culturelle et politique. Accompagné de six musiciens, il promet une belle cuvée !