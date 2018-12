Noël : Des livres pour tous les goûts

Les livres et les BD sont souvent des valeurs sûres lorsque l’on cherche à offrir un cadeau sympa ! Il suffit de savoir si celui ou celle à qui vous comptez l’offrir est plutôt gourmand, globetrotteur ou intello, et le tour est joué !

Pour les gourmands

Les délices de la terre

Vos ami(e)s sont sûrement de bons gourmands. Mais les bonnes idées ne leur viennent pas forcément directement à l’esprit quand il s’agit de préparer un bon repas, et encore moins un bon dessert pas trop calorique. C’est pourquoi leur offrir un bon livre de cuisine pour les fêtes de fin d’année est sans aucun doute une succulente idée, et « Douceurs de la terre » est LE cadeau qu’il vous faut. Valérie Mostert a un leitmotiv : sublimer les produits bruts de la terre pour en faire des mets succulents, sains et généreux. Dans sa cuisine, vous trouverez des fruits frais et secs, d’oléagineux, de céréales, d’épices,… tous des produits qui viennent de la terre et qui offrent une multitude de possibilités. Du crumble aux prunes, abricots et romarin au cheesecake végétal au citron, en passant par la tarte pécan-noisettes-pistaches à l’orange, avec ce cadeau, vos proches n’auront plus d’excuse pour vous concocter un bon dessert, que vous soyez vegan, intolérants au gluten ou au lait de vache ou tout simplement en plein régime. A leurs fourneaux ! (mh)

« Douceurs de la terre », de Valérie Mostert, éditions Racine, 191 pages, 29,95€

Le destin d’un cuisinier hors du commun

Auguste Escoffier, ce nom ne vous dit peut être pas grand-chose. Il s’agit pourtant d’un cuisinier qui a marqué l’histoire de la gastronomie à la française. Premier chef du Ritz, il a également inventé le concept de « brigade de cuisine » et créé des recettes mythiques comme la pêche Melba. De ses premières expériences culinaires avec l’armée française à la fin du 19e siècle jusqu’à sa nomination à la tête des cuisines du Ritz, ce roman graphique historique retrace le destin du roi des cuisiniers. Chacun des six chapitres se termine par une recette d’Auguste Escoffier à rendre reproduire chez soi. Accessible et facile à lire, l’ouvrage n’en est pas moins extrêmement bien documenté. Il se conclut d’ailleurs par une intéressante partie historique illustrée par des photos et des documents d’époque. (tw)

« Escoffier – Roi des cuisiniers », de Rutile, Charve et Comtois, aux éditions Glénat, 128 pages, 19,50€

Pour les voyageurs

Andiamo !

Vos amis sont, tout comme nous, de grands amoureux de l’Italie ? Ça tombe bien. Les éditions Le Routard nous ont concocté une super édition sur ce magnifique pays. Ici, il est question de belles plages cachées, de succulents vins, de spritz, d’architecture, d’histoire… Tout ce qui fait qu’on aime l’Italie ! Ce pays regorge de trésors, que l’on se retrouve aussi bien en Vénétie que dans les Pouilles tout en passant par la Sardaigne ou encore la Calabre. Avec cette édition, vos proches pourront planifier leurs prochains voyages, qu’ils préfèrent la montagne, le vin, les plages,… La dolce vita s’offre à eux ! (mh)

« Voyages Italie », Editions Hachette, coll. Le Routard, 360 pages, 29,90€

La nature à travers le monde

Cam Honan a parcouru à pied, depuis plus de de 25 ans, plus de 90.000 km dans plus de 50 pays. Dès les années 90, ses randonnées l’ont emmené du Tibet en Tasmanie ou des Alpes aux Appalaches. Pour ce globetrotteur, il n’y a pas meilleur moyen que de découvrir un pays à pieds. Dans ‘Treks de légende autour du monde’, il présente plus d’une trentaine de randonnées, les unes plus époustouflantes que les autres. Ce magnifique livre s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux randonneurs chevronnés, avant tout amoureux de grands espaces. (mh)

« Treks de légende autour du monde », de Cam Honan, aux éditions Hachette, coll. Guides bleus, 255 pages, 35€

Pour les aventuriers

Complètement givrés !

Kayak, escalade, parapente, surf,… les possibilités de passer un bon moment dans la neige sont nombreuses. « Givrés ! Aventures dans le grand froid » emmène le lecteur dans les lieux où la glace ne fond jamais. « Aborder les étendues hivernales, aussi rudes que séduisantes, revient à abandonner une partie de soi-même », peut-on lire dans la préface de cet ouvrage qui nous présente d’audacieux aventuriers. Un cadeau parfait à offrir aux plus givrés de vos amis ! (mh)

« Givrés ! Aventures dans le grand froid », aux éditions Hachette, coll. Guides bleus, 255 pages, 35€

Pour les amoureux de la nature

Peace and love

Les éditions Weyrich nous proposent deux magnifiques livres pour nous reconnecter à la nature. Dans « L’arbre qui est en moi », Cécile Bolly nous invite notamment à nous attarder et à écouter le silence pour mieux découvrir les arbres qui nous entourent mais aussi celui qui est en nous. Dans le second ouvrage, c’est Chantal Van Pevenage qui nous incite à échanger avec les êtres vivants, à les écouter et à échanger avec eux. Elle nous présente une série d’outils pour « accompagner la terre » et veiller à son équilibre. Deux cadeaux idéaux pour les amoureux de la nature et de la reconnexion. (mh)

« L’arbre qui est en moi », de Cécile Bolly, aux éditions Weyrich, 171 pages, 32 €

« Collaborer avec la terre et ses être vivants », de Chantal Van Pevenage, aux éditions Weyrich, 186 pages, 25€

La nature au fil d’une année

A travers sa volonté d’éveiller les consciences sur la beauté et la fragilité de la planète, Disneynature livre un merveilleux ouvrage à offrir pour les fêtes, tant aux parents qu’aux enfants. Sous la forme d’un calendrier illustré par de fabuleuses photos d’animaux, de plantes et de paysages, « Zoom sur la planète » réunit 365 histoires racontant des événements qui se déroulent chaque jour de l’année. Un véritable voyage à travers la beauté de la faune et de la flore qui peuplent les quatre coins de la terre. (ls)

« Zoom sur la planète. Les merveilles de la nature au fil des saisons », Disney Nature, éditions Glénat, 256 pages, 35 euros.

Pour les férus d’humour et d’actualité

Le Chat vieillit bien

Le Chat a 35 ans, et il se porte très bien. Le matou créé par Philippe Geluck s’est fait une place dans le monde de la BD francophone. Le dessinateur a décidé de fêter cette bonne santé avec un best of de ses meilleures histoires. Pour ceux qui attendent des surprises, il faudra repasser. En revanche, les habitués du félin se régaleront de cet humour qui fonctionne à merveille depuis 35 ans. C’est gentil, drôle, un peu plus incisif quand il s’agit d’aborder le conservatisme de certains sur les questions de société, et Donald Trump en prend pour son grade… Bref, vous l’aurez compris, Le Chat pète le feu ! (cg)

« Le chat pète le feu », de Philippe Geluck, éditions Casterman, 50 pages, 12€

Qui Krollera bien krollera le dernier

Un des cadeaux traditionnels que l’on offre chaque année à son père ou à son beau-père est sans aucun doute le Kroll de l’année. Pour son annuel album, Pierre Kroll nous livre ses 300 meilleurs dessins parus entre octobre 2017 et octobre 2018. 300 occasions de rire et de s’interroger sur les titres qui ont fait la une de l’actualité. Et bien entendu l’album 2018 ne pouvait que s’appeler « Champion du monde ! » Et histoire d’en ajouter une petite couche et plus à destination de son public français, il publie également « Les Français vus par un Belge ». Et même pour nous, les Belges, c’est une occasion de se moquer, gentiment, de nos amis voisins. (mh)

« Champions du monde », de Pierre Kroll, aux éditions Les Arènes, 96 pages, 20€

« Les Français vus par un Belge », de Pierre Kroll, aux éditions Les Arènes, 20€

En vrac et à brac

Il y a 50 ans, Marcel Gotlib créait sa Rubrique-à-Brac dans le magazine Pilote. Une rubrique qui devint rapidement un succès et une série star du journal. En parallèle, il signa de nombreux gags qui ont été par la suite réunis sous le nom de ‘Trucs-en-vrac’. Deux ans après la mort du dessinateur, les éditions Dargaud publient les intégrales de ses deux grands succès. C’est doublement l’occasion de (re)découvrir l’humour de Gotlib, situé entre les jeux de mots pourris, les parodies et l’absurde. Bref, un délice ! (mh)

« Rubrique-à-Brac : L’intégrale », de Marcel Gotlib, éditions Dargaud, 400 pages, 49€

« Trucs-en-vrac », de Marcel Gotlib, éditions Dargaud, 208 pages, 21€