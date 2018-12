Un Noël éco-responsable : de la wishlist au made in Belgium

La période des fêtes est sans aucun doute l’un des moments de l’année où nous gaspillons le plus. Nous recevons des présents dont nous n’avons pas besoin et qui sont, la plupart du temps, emballés dans du papier cadeau qui finira en deux temps trois mouvements à la poubelle. Alors pour éviter les cadeaux inutiles et afin de rester dans une démarche la plus écologique possible, voici quelques idées qui vous feront passer un super Noël !

La première chose à faire est bien entendu de partager avec votre famille et vos amis une wishlist. Si vous désirez le dernier ’Mission impossible’ en DVD ou une crème hydratante bio, n’hésitez pas à le faire savoir. Cette manière de procéder ne contient que des avantages : elle vous permet de recevoir le cadeau dont vous avez réellement besoin et elle aide vos proches à trouver le présent idéal en seulement quelques minutes. Pour ceux qui trouveraient qu’avec une wishlist, il n’y a plus de surprise, n’hésitez pas à mettre vraiment tout ce que vous désirez… Qui sait, la magie de Noël s’exercera peut-être !

Du local et du made in Belgium

Afin d’éviter que votre cadeau fasse des centaines de kilomètres et qu’il soit un fléau pour notre environnement, privilégiez le local et le made in Belgium. Pour trouver des créations originales telles que des bijoux, des vêtements, de la déco, du mobilier, etc., rendez-vous, par exemple, au Kanal Store au cœur du Kanal-Centre Pompidou. Ce magasin est bien plus qu’une simple boutique de musée. Ce concept store éphémère rassemble plus d’une vingtaine de créateurs. En plus de consommer local, vous soutiendrez la jeune création !

Enfin, en ce qui concerne les paniers gourmands, oubliez les paniers trouvés en grande surface. Allez rendre une petite visite à l’épicerie bio de votre quartier, vous y trouverez à coup sûr des produits délicieux. Nous en avons fait l’expérience samedi dernier au magasin Hello Bio, à Waterloo, où nous avons acheté des mets les plus succulents les uns que les autres. Il nous reste plus qu’à nous procurer des paniers de seconde main et de très beaux tissus, et le tour est joué ! Ce cadeau plaira à tous les coups aux plus gourmands de la famille.