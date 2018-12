Noël : Ce qui est bon pour la planète est bon pour soi

Les cadeaux sont avant tout destinés à faire plaisir. S’ils sont en plus bénéfiques pour la planète, et génèrent le moins de déchets possibles, ils feront sans aucun doute d’autant plus leur effet ! Voici quelques idées de présents qui font du bien.

Trois kifs par jour

Voici un cadeau qui va donner la patate ! La masterclass 3 kifs par jour est une idée originale qui va plaire à tout le monde. Ce spectacle-conférence, qui aura lieu le 12 janvier prochain, est animé par trois spécialistes du bonheur : Isabelle Pailleau et Audrey Akouna qui ont fondé la Fabrique à bonheurs, et Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur. Il a pour but de nous donner les clés du bonheur. Car ce dernier n’est généralement pas là où on le pense. Mais ne vous méprenez pas : le but est avant tout de passer un bon moment. Ici, pas de propos pompeux : les trois conférencières utilisent l’humour et la dérision pour faire passer leur message. Offrez donc à vos proches un moment qui les mettra de bonne humeur pendant très longtemps !

[email protected] 27 €

Une chouette expérience

Un cadeau zéro déchet par excellence, c’est d’offrir une éco-expérience ! On offre donc une activité, éco-responsable bien entendu, qui va permettre à votre proche de passer un bon moment. La découverte du nouveau restaurant bio du coin, un week-end dans un eco-lodge, un atelier cuisine zéro gaspillage,… Les idées ne manquent pas. Le tout est de se laisser aller à son imagination. Aucune idée ne vous passe par la tête ? Pas de panique, rendez-vous sur le site iStayEco. Quatre ‘boîtes’ cadeaux vous sont proposés. Cela va de la visite d’un jardin de permaculture à la nuit à la belle étoile. iStayEco est un concept écologique. Outre le fait que les excursions proposées sont durables, il n’est donc pas non plus question d’offrir de grandes boites en carton avec leur livret qui finissent tous deux à la poubelle. De petites cartes sur papier recyclé feront largement l’affaire.

www.istayeco.com, de 35 à 100€

C’est belge et bio

Pour offrir un cadeau respectueux de l’environnement, il faut avant tout se renseigner sur l’origine du présent que l’on va offrir. L’idéal est de proposer un cadeau belge, et donc qui n’a pas fait des centaines de kilomètres pour arriver dans les mains de vos proches. En période de fête, nous sommes nombreux à aimer recevoir des présents qui font du bien à notre corps. Alors si vous voulez offrir des savons, des huiles ou des bougies, optez pour ce qui se fait de naturel et dans nos contrées. De notre côté, nous avons choisi de mettre en avant une savonnerie bio qui réalise ses produits à base de cire d’abeille. Habeebee, c’est avant tout une histoire d’amour entre les Hommes et les abeilles. L’idée est d’utiliser la cire et non le miel pour une apiculture 100% respectueuse du pollinisateur. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même offrir une ruche à vos amis pour qu’ils deviennent un ‘habeebeeculteur’. Bon, avant de vous lancer sur cette dernière idée, le mieux est de quand même demander leur avis au préalable !

www.habeebee.be, comptez 6€ le savon et 24€ la bougie par exemple.

Pour les enfants ou femmes enceintes

Pour les enfants, si on veut acheter ‘utile’, on offre généralement des vêtements. Mais à la vitesse à laquelle ils grandissent, votre cadeau ne sera pas utilisé très longtemps. Nous vous avons donc déniché un site internet sur lequel vous pouvez louer des vêtements. Le principe est simple : pour 19€ par mois, vous pouvez choisir trois pièces dans la collection. Vous pouvez donc décider d’offrir un ou plusieurs mois de vêtements aux enfants de votre entourage âgés de 0 à 6 ans. La location existe aussi pour les femmes enceintes. Pour ces dernières, comptez 39€ par mois pour trois pièces.

https://www.taleme-shop.com/

Un kit zéro déchet

Vos ami(e)s ne sont pas encore des adeptes du zéro déchet ? Aidez-les à franchir le pas en leur offrant tout le nécessaire pour se lancer. Qu’est-ce qu’on y mettra ? Si vous optez pour un kit de cuisine, on pensera à y placer des sacs en vrac, un ‘lunch box’ de préférence en inox, des bocaux, une gourde en verre,… Si vous préférez offrir un kit spécial salle de bain ou ‘beauté’, n’oubliez pas d’y inclure des lingettes démaquillantes lavables, un shampoing solide, une huile végétale pour hydrater le corps, etc. Pour que le kit vous ressemble, allez vous-même choisir les différents produits ou objets dans les magasins, et placez-les dans un panier que vos ami(e)s pourront réutiliser pour aller faire leurs courses !