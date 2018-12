Les insectes, un « super aliment » pour le futur de nos marmots

Lors de voyages en Afrique et en Asie, j’ai eu de surprenantes occasions de goûter des larves d’hannetons bouillies, des araignées grillées ou encore des grillons séchés. Mais ce qui m’a le plus interpellée, c’est que les enfants en raffolent ! Hauts comme trois pommes, ils dévorent déjà aussi naturellement qu’un bol de riz, ces larves et autres mets un peu gluants… mais goûteux !

2,5 milliards de terriens en mangent déjà. Et nous, quand est-ce qu’on s’y met ? Voilà en tout les cas une question qui a le mérite d’être posée, car sa réponse concerne les enjeux actuels liés à la sécurité alimentaire. Là où les spécialistes de l’agro-alimentaire s’inquiètent pour savoir comment nourrir 9 milliards d’humains d’ici trente ans sans détériorer la planète, l’« entomophagie » (ou l’insectivorisme) devient une piste très prometteuse. La FAO (Food and Agriculture Organisation) encourage d’ailleurs l’élevage à grande échelle d’insectes destinés à la consommation humaine.

Vous avez dit « aliments du futur » ?

Tout en étant une panacée nutritionnelle en terme de protéines et une source non négligeables de vitamines et minéraux, les insectes représentent une magnifique alternative écologique et éthique à l’élevage industriel des vertébrés. Les grillons par exemple sont bien plus efficaces à la production de protéines de haute valeur biologique que le bétail traditionnel. Avec 10 kg de nourriture, on peut élever : 8,5 kg de grillons ou 1 kg de bœuf. La différence est énorme.

Une ferme d’élevage d’insectes bruxelloise

Raphaël Dupriez, un des trois bio-ingénieurs co-fondateurs de Little Food, défend avec ferveur l’objectif premier de la start-up : contribuer à la construction d’un monde meilleur. Comment s’y prennent-ils ? Leur projet sociétal empruntant une filière éthique et durable, a fait d’eux des éleveurs, préparateurs et promoteurs du grillon en tant qu’aliment.

Le grillon, ce Super Food des temps modernes a des caractéristiques nutritionnelles exceptionnelles : il est bénéfique pour la santé des femmes enceintes et allaitantes et de celle de nos marmots car il est riche en nutriments jouant des rôles décisifs dans leur croissance et leur développement.

Farine de grillons & nutriments essentiels

L’analyse nutritionnelle de la farine de grillons, dernier produit nouveau-né de Little Food, révèle des résultats alléchants en mettant en lumière une richesse naturelle en protéines (dont les 8 acides aminés essentiels), en fibres, en acide gras omega 6 et en fer héminique. Elle contient également de la vitamines B5, B6, B8, B9, du magnésium, du calcium et des acides gras omega 3. Cette farine bénéficie d’allégations de santé (en référence au règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006), car pour une dose de 30 g de farine de grillons, nous obtenons plus de 30 % des Apports Journaliers Recommandés pour la Vitamine B1, B2, B3 et B12, pour la vitamine C, la vitamine E, le Zinc et le sélénium. Ces nutriments, présents dans ces proportions-là ont réellement des effets sur des fonctions spécifiques du corps.

Pauline de Voghel

Vitamine B12 30g de farine de grillons apportent 400 % des apports journaliers recommandés de Vitamine B12, un atout de grande importance pour les « presque-végétariens », car cette vitamine ne se retrouve quasiment que dans les produits animaux. Or, 60% des végétariens en sont carencés.

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo : « Comprendre, changer, agir maintenant ».