Vous attendez de voir toutes les lumières de Noël brillant de mille feux? La planète fashion se plonge également dans une mer de paillettes et de glamour, une tendance qui s’accorde parfaitement avec le look qui dominait durant les années 80. Osez le moonwalk de Michael Jackson avec des bas nylon scintillants, ou amenez au travail un air de fête avec vos ‘disco boots, pulls lumineux et écharpes. Soyez plus superbe encore…

TIP

Quoi de mieux que de ponctuer une tenue décontractée par des petits détails ‘paillette’ comme un vernis à ongles étincelant et des boucles d’oreilles.