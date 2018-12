WB bobslee – Vannieuwenhuyse et Aerts sixièmes à Sigulda

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts se sont classées sixième de la manche d’ouverture de la Coupe du monde de bobsleigh, vendredi, à Sigulda, en Lettonie. Huit équipages ont enregistré un chrono.

Vannieuwenhuyse et Aerts ont bouclé les deux runs en 1:44.14. Les Belgian Bullets ont été 1.46 plus lentes que les Allemandes Mariama Jamanka et Annika Drazek. Jamanka, championne olympique, et sa partenaire se sont imposées en 1:42.68 devant les Russes Nadezhda Sergeeva et Yulia Belomestnykh (1:43.29). Avec Anna Köhler/Lisa Sophie Gericke (1:43.50), on retrouve un deuxième duo allemand sur le podium.

L’Américaine Elana Meyers Taylor, vice-championne olympique à Pyeongchang, a été disqualifiée.

Les Belgian Bullets ont ouvert un nouveau chapitre de leur histoire. La pilote Elfje Willemsen, sixième aux Jeux Olympiques 2014, mettra un terme à sa carrière le 15 décembre à Winterberg. Un peu plus tôt dans l’année, la freineuse Sophie Vercruyssen, douxième avec Vannieuwenhuyse à Pyeongchang, avait également annoncé sa retraite sportive. De plus, Geert Vanvaerenbergh a remplacé Hanna Mariën à la tête de la fédération belge de bobsleigh et de skeleton.

Source: Belga