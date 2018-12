Urgence climatique: une lettre adressée au Roi récolte plus de 25.000 signatures en 24h

En l’espace de 24 heures, plus de 25.000 citoyens inquiets pour le climat ont signé une lettre adressée au roi Philippe, annonce vendredi Greenpeace. L’organisation de défense de l’environnement est à l’initiative de cette lettre car le gouvernement « ne maîtrise pas le défi que représente le réchauffement climatique et qu’il ne réalise pas non plus l’urgence de la situation ». La lettre adressée au Roi récolte toutes les quatre secondes une nouvelle signature. Ce qui signifie, selon Greenpeace, que les citoyens sont particulièrement inquiets par rapport à la problématique du climat.

« Le 2 décembre dernier, 75.000 citoyens ont inondé les rues bruxelloises et hier, 500 enfants ont remis des lettres au parlement. Ils exigent plus d’ambition climatique, mais nos dirigeants politiques restent sourds à ce signal », indique une porte-parole de Greenpeace, Juliette Boulet, dans un communiqué publié vendredi. « Bien sûr, nous savons que le Roi ne peut résoudre à lui seul le problème du climat mais nous lui demandons d’adresser un message clair aux politiciens: le climat n’attend plus », poursuit-elle.

L’organisation environnementale se dit choquée de voir « notre gouvernement se déchirer alors que le sommet pour le climat bat son plein. » L’ONG rappelle que des décisions cruciales doivent être prises ces prochains mois pour une politique climatique ambitieuse. Et de citer notamment: l’élaboration d’une loi climatique qui respecte l’Accord de Paris ainsi que la mise sur pied d’un pacte national de Mobilité, censé mettre fin à la vente de voiture diesel et essence d’ici 2028 et améliorer l’offre de transports en commun.

Source: Belga