Un procureur fédéral de New York a recommandé vendredi une peine de prison « importante » pour l’ex-avocat et homme de confiance de Donald Trump, Michael Cohen, malgré sa coopération dans l’enquête russe. Michael Cohen, qui a plaidé coupable, a commis des actes « graves et délibérés » et mérite une peine « importante », selon un document judiciaire qui précède le prononcé de la sentence, mercredi prochain.

source: Belga