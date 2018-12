Un homme arrêté à Ajaccio pour avoir incité des élèves « à casser et brûler des pneus »

Un homme de 31 ans, bien connu de la justice, a été arrêté vendredi à Ajaccio à proximité d’un lycée où il venait d’inciter des élèves « à casser et brûler des pneus », a indiqué le procureur d’Ajaccio. « Ce matin à 10H30 devant le lycée professionnel Antonini, il était en train d’inciter des jeunes à casser, à brûler des pneus en leur disant qu’il fallait faire comme à Paris », a relaté Éric Bouillard.

Les policiers sont intervenus à la demande du chef d’établissement et « l’ont identifié comme une personne qui avait commis des dégradations » jeudi lors du blocage partiel du rond-point de la gare d’Ajaccio par des « gilets jaunes », a ajouté le procureur. Il a été vu en train de casser les barrières d’accès à la Chambre de commerce et d’industrie et sera poursuivi pour ces faits, a-t-il précisé.

Il a été placé en garde à vue pour « rébellion » et « incitation à commettre des dégradations aux abords d’un établissement scolaire », passible de sept ans de prison, a également dit le procureur, indiquant qu’il pourrait être jugé en comparution immédiate mardi.

Cet homme, qui compte huit condamnations pour des faits de violences, de toxicomanie, d’infraction aux armes et de contentieux routiers, « se revendique comme le leader des gilets jaunes » mais aucun gilet jaune n’a été trouvé sur lui et il n’avait pas été identifié comme tel par les forces de l’ordre, selon la même source.

source: Belga