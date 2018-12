« Sibel » remporte le Grand Prix du Festival Cinéma Méditerranéen

« Sibel », de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti a remporté vendredi le Grand Prix du Jury de la 18e édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles. L’événement mettait cette année en avant les jeunes et la solidarité envers les migrants. « Sibel » de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti a obtenu le Grand Prix du Jury, présidé par le réalisateur Sam Garbarski. Le film se centre sur Sibel (Damla Sönmez), une jeune fille muette vivant avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Rejetée par les autres, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans les hauteurs de la forêt, jusqu’à ce que sa route croise celle d’un fugitif.

« Le Jury a tenu à récompenser ce film pour sa vraie force cinématographique, et la façon de raconter de manière irrésistible ce qui est souvent pénible à entendre avec des mots, mais aussi pour l’interprétation exceptionnelle de la comédienne principale », soulignent les organisateurs.

Deux Prix Spéciaux ont aussi été remis à « Sofia », de la Marocaine Meryem Benm’Barek et à « Her Job » de Nikos Labôt. Le Prix de la Francophonie revient, lui, à « M. » de Yolande Zauberman, tandis que le Prix du Jury Jeune a également été attribué à « Sibel ».

Enfin, les Prix de la Critique de l’Union de la Presse Cinématographique Belge et l’Union de la Critique Cinéma et le Prix du Public ont respectivement été attribués à « Her Job », de Nikos Labôt, avec mention spéciale pour « Carmen & Lola » de Arantxa Echevarría, et à « Pour vivre heureux » de Salima Sarah Glamine et Dimitri Linder.

Source: Belga