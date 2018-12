Proximus League – Roulers bat Louvain et quitte provisoirement la lanterne rouge

Roulers s’est imposé 3-1 face à Oude-Heverlee Louvain vendredi soir en ouverture de la 17e journée du championnat de D1B. Les Roulariens n’avaient plus gagné depuis le 29 septembre dernier. Louvain a pris le meilleur départ dans cette rencontre en trouvant la voie du but après dix minutes seulement sur une frappe enroulée de Mathieu Maertens. Andrei s’est chargé de rétablir l’égalité à la 36e, sur penalty. Peu après l’heure de jeu, Stijn De Smet a fait 2-1 d’une tête plongeante (63e) avant que Thiebaut Van Acker n’inscrive le but du 3-1 définitif (77e).

Au classement après 17 journées, Roulers remonte à la 7e place avec 17 points, deux de plus que Tubize. Louvain est 6e avec 18 points. Au classement de la deuxième tranche, Roulers est 6e avec 4 points, juste devant Louvain (3 pts).

Source: Belga