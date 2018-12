Les Belges à l’étranger – Lukebakio marque mais Düsseldorf s’incline encore et reste dernier

Dodi Lukebakio a inscrit son dixième but sous les couleurs du Fortuna Düsseldorf vendredi soir face au Werder Brême en ouverture de la 14e journée de Bundesliga. Cela n’a pas suffi à son équipe qui s’est finalement inclinée 3-1 et reste dernière du championnat avec 9 points. Le Diablotin a pris le gardien adverse à contre-pied sur penalty à la 43e pour inscrire son 6e but en Bundesliga (il a marqué quatre buts en Coupe d’Allemagne). Il a ainsi permis aux siens d’égaliser juste avant la pause après un beau but de Kevin Mohwald (20e). En deuxième période, Martin Harnik (71e) et Joshua Sargvent (78e) ont ensuite permis à Brême de remporter la rencontre.

– Pays-Bas-

Battu pour la première fois de la saison en championnat, la semaine dernière, le PSV Eindhoven a retrouvé le sourire en battant l’Excelsior Rotterdam 6-0 vendredi en ouverture de la 15e journée d’Eredivisie. Herve Matthys était le seul belge sur la pelouse, du côté de l’Excelsior. Ses équipiers Jinty Caenepeel et Siebe Horemans sont restés sur le banc tout comme Dante Rigo en face.

Sans Stijn Wuytens, blessé à l’aine, l’AZ Alkmaar a facilement disposé 0-3 de Sittard dans les rangs duquel Alessandro Ciranni est monté à la mi-temps. Au classement, l’AZ est 7e avec 22 points, Sittard est 10e avec 16 points.

Source: Belga