Le Luxembourg sélectionne un producteur canadien de cannabis médical

Le géant canadien du cannabis Aurora a annoncé jeudi avoir été sélectionné par le gouvernement luxembourgeois pour exporter de l’herbe dans ce pays européen, dans le cadre d’un nouveau programme de consommation médicale de marijuana. « A notre connaissance, Aurora est le premier producteur de cannabis médical sélectionné par le ministère de la Santé du Luxembourg pour fournir de la fleur séchée de cannabis », a déclaré l’entreprise établie à Edmonton (ouest du Canada) dans un communiqué.

Les députés luxembourgeois ont adopté en juin une loi autorisant l’usage du cannabis à des fins médicales mais dans un cadre très restrictif lié à des conditions de santé et de résidence.

Le gouvernement libéral de ce petit pays de 600,000 habitants a annoncé lundi vouloir également dépénaliser la production et l’usage récréatif de cette plante.

Aurora Cannabis Inc. est l’un des plus gros acteurs sur le marché du cannabis canadien, en plein essor depuis que le pays est devenu le deuxième au monde à en autoriser la consommation récréative le 17 octobre 2018.

