La Région wallonne se dote d’un guichet unique pour aiguiller les entrepreneurs

La Région wallonne annonce vendredi le lancement d’un guichet unique afin d’informer les entrepreneurs wallons et de les orienter parmi les différentes aides disponibles. Celui-ci est dans un premier temps matérialisé par un site internet et une ligne téléphonique. Des points de contact physiques viendront ensuite compléter le dispositif. Géré par la Sowalfin, le guichet unique se destine tant aux entreprises existantes ou en cours de création. Il s’inscrit dans le vaste chantier de réforme des outils économiques et financiers amorcé en avril par le ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet. L’objectif principal est de proposer un point de contact unique pour simplifier toute demande de soutien public.

Le site internet www.1890.be, lancé vendredi, se veut la pierre angulaire du service. Les entrepreneurs, quel que soit leur statut, peuvent y trouver une mine d’informations pour commencer ou développer leur activité. Toutes les aides publiques et privées sont également présentées, tandis qu’un formulaire de contact permet de poser des questions avec une réponse garantie dans un délai de deux jours ouvrables.

Les personnes souhaitant avoir des informations complémentaires peuvent appeler le 1890. Elles seront alors en contact direct avec un agent de la Sowalfin. Au mois de mars, le dispositif sera complété par des guichets physiques dans les bureaux de la Sowalfin, notamment à Liège. Les entretiens, fixés par rendez-vous, seront assurés par des conseillers internes, des partenaires publics ou privés (consultants, auditeurs, comptables, juristes, etc.), avec garantie de neutralité.

« Je suis convaincu depuis longtemps qu’il faut proposer un tel service aidant à la création et au développement des PME wallonnes », a déclaré le ministre Jeholet. « Ce guichet permettra notamment de raccourcir le temps passé par

les entrepreneurs à rechercher des solutions à leurs problématiques ».

Source: Belga