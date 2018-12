Gilets jaunes – Une délégation citoyenne a rencontré le président du MR

Cinq représentants du groupe « Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales », à l’origine des actions contre l’augmentation du prix des carburants, ont rencontré vendredi après-midi le président du MR Olivier Chastel et Georges Louis Bouchez. S’il salue « un début de dialogue », le groupe compte entamer « des actions fortes », en l’absence de « réponse pour une vraie justice fiscale », souligne-t-il dans un communiqué. « Nous nous battons pour une réelle redistribution des richesses », soutient le groupe « Actions citoyennes contre les mesures gouvernementales ».

La rencontre de vendredi « a permis un début de dialogue », autour des sujets tels que « le coût de la vie exorbitant, les soins de santé, l’enseignement, l’évasion fiscale, les salaires, le dumping social, la protection des données, les pensions, les services publics et d’autres encore », précise Nathalie Depauw, porte-parole.

Cependant, « les politiciens ne nous apportent aucune réponse pour une vraie justice fiscale », déplorent-ils. « C’est pour cette raison que nous entamerons des actions fortes et nous appelons la population à nous rejoindre ».

Une transition écologique « qui ne se fait pas en stigmatisant et en responsabilisant les plus pauvres » fait aussi partie de leurs revendications, précise encore le communiqué.

« Nous ne lâcherons en aucun cas », conclut Nathalie Depauw.

