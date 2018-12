Coupe du monde de hockey – L’Australie cartonne contre la Chine, barragiste avec l’Angleterre qui élimine l’Irlande

L’Australie, double tenante du titre, est restée invaincue au terme de la phase de groupes de la Coupe du monde de hockey, vendredi à Bhubaneswar, en Inde. Les Kookaburras, déjà assurés de leur qualification en quart de finale après leur 2e match, ont littéralement balayé la Chine 11-0 lors de cette 3e journée du groupe B. Pour leur première participation au Mondial, les Chinois ont néanmoins réussi à rejoindre les barrages, soit le top 12 mondial, bénéficiant du succès 4-2 de l’Angleterre sur l’Irlande, qui est éliminée. La Chine (FIH 17), qui avait surpris les observateurs en réussissant deux nuls jusque là, n’a pas fait le poids vendredi contre la première nation de la planète. Le marquoir affichait déjà 6-0 à la mi-temps, les buteurs se nommant Blake Govers (10e et 19e sur pc), Aran Zalewski (15e), Tom Craig (16e), Jeremy Haward (22e) et Jake Whetton (29e). Les hommes de Colin Batch, l’ancien mentor des Red Lions entre 2010 et 2012, n’ont pas relâché l’accélérateur après la pause, via Tim Brand (33e et 55e), à nouveau Govers (34e), Dylan Wotherspoon (38e) et Flynn Ogilvie (49e).

Avec 9 points, 16 buts marqués et un seulement encaissé, les Australiens ont aisément rejoint les quarts de finale qu’ils disputeront mercredi prochain contre le vainqueur du barrage entre la France (FIH 20), 2e du groupe A, et la Chine, 3e de cette poule B.

Mais les Chinois durent patienter jusqu’à la fin du duel entre l’Angleterre (FIH 7) et l’Irlande (FIH 10) pour savourer leur qualification en ‘cross over’, car un partage entre les deux équipes britanniques les aurait éliminés. Les Anglais ont toujours mené au score. David Condon a inscrit le premier but en fin de premier quart-temps (15e) et Liam Ansell a redonné l’avance (37e) après la première égalisation de l’Irlandais Chris Cargo (35e). La deuxième fut signée Shane O’Donoghue, deux minutes plus tard sur pc (37e), mais à nouveau l’espoir fut de courte durée puisque James Gall porta à nouveau l’Angleterre aux commandes dans la minute qui suivit. L’Irlande, jouant sans gardien en fin de rencontre, encaissa un dernier but des œuvres de Mark Gleghorne sur pc (60e).

Avec ce résultat, les hommes de Danny Kerry termine à la 2e place avec 4 unités, derrière l’Australie (9), et devant la Chine (2). L’Irlande, avec 1 point, est éliminée. Les Anglais disputeront leur barrage lundi contre la Nouvelle-Zélande (FIH 8), classée 3 du groupe A. Le gagnant de cette rencontre se hissera en quart contre l’Argentine, 1ère de la poule A.

