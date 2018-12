L’hiver à Courtrai

Même si les frimas ne sont pas encore arrivés en Belgique, le roi Hiver fera son entrée à Courtrai le 7 décembre. Pendant tout un mois, vous pourrez y profiter des nombreux cafés chaleureux, des patinoires glacées et des joyeux marchés de Noël. Vous avez envie de vous plonger dans l’ambiance des fêtes? Venez visiter la ville sur la Lys!

Les activités

Courtrai se met à l’heure de Noël. Que vous aimiez bouger ou tout simplement vous mettre dans l’ambiance, il y en aura pour tous les goûts. Par exemple, avec la patinoire qui sera installée sur le Grote Markt. Amusez-vous en famille, avec vos amis ou votre amoureux(-se). Il n’y a rien de plus romantique que de patiner main dans la main en écoutant des chants de Noël. Ce n’est pas assez actif pour vous? Le jogging de Noël (Kerstloop) du 16 décembre est réservé aux vrais sportifs. Courage, 10 km dans le froid, ce n’est pas rien! Heureusement, les endroits sympa ne manqueront pas pour vous réchauffer après l’effort.

Si vous préférez vous balader, allez visiter le village de Noël (Kerstdorp) sur la Schouwburgplein. Les chalets y créeront une ambiance authentique qui ravira les petits comme les grands. Il vous faut plus d’animation? Rendez-vous à la foire de Noël (Kerstfoor). Le marché de Noël (Kerstmarkt) secret du quartier Overleiewijk ajoute la touche de mystère indispensable au programme. Un indice? Le marché se tiendra les 15 et 16 décembre. À vous de trouver où précisément!

Les curiosités touristiques traditionnelles de la ville auront – c’est évident – aussi revêtu leurs plus beaux atours de fête. C’est l’occasion idéale pour découvrir le Begijnhof (béguinage) et son histoire. Ou que diriez-vous des quais de la Lys et des Broeltorens, avec leurs joyeuses guirlandes lumineuses? Avec un peu de chance, la neige sera au rendez-vous pour une ambiance encore plus hivernale.

Les bars d’hiver

Patinage, balade et culture donnent soif! Quoi de plus agréable lors d’une froide soirée d’hiver que de se nicher dans un fauteuil confortable dans un chaleureux bar d’hiver (Winterbar). Le Sibäria est un bar pop-up installé dans un ancien cinéma. L’intérieur créatif et alternatif assure une ambiance détendue. Restez-y tranquillement des heures avec vos amis. Le Papago est un marché de Noël à lui seul. À l’intérieur et à l’extérieur, vous pourrez siroter un verre, vous réchauffer au feu de bois, profiter de dégustations de vin, etc. Tout cela dans un décor du XVIIIe siècle, à un jet de pierre du Grote Markt. Le Blauwe Hoeve est transformé en Wünderbar (bar merveilleux), un chalet qui peut accueillir pas moins de 350 personnes. De plus, le bar est connecté à Music for Life de la radio flamande StuBru. Aventurez-vous dans la montagne – il y a même un téléphérique – et profitez de l’hiver. Enfin, il y a encore le Moose-bar, installé sur le parking de Kortrijk Xpo. Les fêtards pourront y passer un solide après-ski et assister à différentes soirées à thème. Le personnel aura revêtu des costumes tyroliens typiques en cuir pour que l’expérience soit totale.

Les restaurants

Et si on boit on mange aussi! Petit-déjeuner, lunch ou dîner, les restaurants courtraisiens vous proposent l’embarras du choix. Le Kleinkeuken est une bonne option si vous voulez manger sain. Le menu se compose principalement de salades, de différentes sortes de pain et de soupes. La pause de midi parfaite donc, tout comme chez Café Tartine. Vous y dégusterez un délicieux petit-déjeuner ou goûter, car personne ne résiste à de la tarte en hiver!

Si vous recherchez un repas plus traditionnel, Balthazar est une bonne idée. Pas de problème si vous n’avez pas faim, la cuisine bistro y est combinée à un bistro tout court. Les produits locaux occupent une place importante au Kaffee Damast. Découvrez la gastronomie locale courtraisienne, vous ne vous en plaindrez pas!

Vous êtes plutôt du genre gourmet? Le Beudaert est le restaurant du «Jonge Topchef Vlaanderen 2013» (jeune Top Chef de Flandre 2013) et la qualité est donc garantie. Y manger est une expérience en soi et un must puisque vous êtes à Courtrai. C’est la conclusion idéale d’une agréable journée d’hiver. Bien entendu, il y a encore des dizaines d’autres restaurants à découvrir dans la ville, mais nous vous en laissons la surprise!

Le shopping

Qui dit réveillons dit aussi shopping! Une belle tenue pour la Saint-Sylvestre. De magnifiques cadeaux pour votre famille et vos amis. Le vin idéal à associer lors du réveillon de Noël à votre menu gastronomique. Il est évident que vous voulez avoir le temps de faire les bons choix. Se tromper n’est pas du tout sympa. Raison pour laquelle les dimanches 16, 23 et 30 décembre, tous les magasins du centre de Courtrai seront ouverts. Comme beaucoup d’entre eux seront décorés sur le thème «Hiver scandinave», votre shopping n’en sera que plus festif à vivre. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour remettre à plus tard votre chasse aux cadeaux!

