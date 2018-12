L’heure, c’est l’heure de votre Swatch personnalisée!

Sponsorisé – Choisis ton motif, crée ta Swatch. C’est aussi simple que ça! Avec Swatch X You, le groupe horloger suisse vous permet de choisir vous-même ce que vous portez au poignet.

Un programme de configuration spécial disponible dans les Swatch Online Stores et les Swatch Stores officiels vous accompagne pas à pas dans le processus de création. Des motifs Flower Power aux imprimés animaliers, des graffitis aux planches de B.D., et des joyeux contrastes aux délires géométriques, choisissez votre design préféré et déplacez l’illustration pour la positionner jusqu’à ce que vous ayez conçu votre Swatch dans les moindres détails. Sélectionnez la couleur du mécanisme et apportez ensuite une touche personnelle en ajoutant un court message à l’arrière du boîtier.

Les six modèles actuellement disponibles ne constituent que le début d’une nouvelle dimension du sur-mesure et un concept unique dans le monde de l’horlogerie.

Plus d’infos sur swat.ch