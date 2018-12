VIDEO. John, 91 ans, est sûrement le papy le plus actif de la planète

John Carter, 91 ans, est sûrement un des nonagénaires les plus actifs de la planète. Cyclisme, natation, course à pied. Tous ces sports n’ont aucun secret pour John qui continue à les pratiquer quotidiennement.

« Je suis John Carter, le papy le plus extrême de la planète. » Voilà comment ce grand-père se présente dans une vidéo filmée par le compagnon d’une de ses petites filles et vue plus de 130.000 fois sur Youtube. Dans un extrait vidéo donc, on le voit marcher en raquettes, faire de la de la pêche, de la course à pied ou encore de la natation, toujours avec un grand sourire aux lèvres. Ce nonagénaire affirme également aller à la salle de sport cinq fois par semaine. « Je me sens bien, je n’ai aucun problème aux genoux ni aux articulations, » explique-t-il.

Un expert des backflips

Son activité favorite? Faire des plongeons à la piscine depuis un plongeoir situé à plus de trois mètres de hauteur. « Lorsque je veux frimer, je fais un backflip et les gens sont toujours surpris, » lance-t-il d’un ton malicieux. Une fois, un de ses sauts lui a coûté plusieurs dents qui ont été retrouvées au fond de la piscine.

N’essayez pas de défier ce papy infatigable qui a fait du sport toute sa vie. « J‘ai toujours été actif au cours de ma vie. Je n’ai jamais arrêté, donc je n’ai jamais vieilli, » explique-t-il. « Ma motivation, c’est de vivre longtemps et en bonne santé. »

Mais comme tout le monde, John affirme se sentir vieillir. Il ne doute cependant pas qu’il « dépassera les cent ans. »