Loana à propos de la sleeve gastrectomie : « Ce n’est pas un caprice de star »

En novembre 2016, Loana subissait une opération qui lui fera perdre près de 40 kilos. Deux ans plus tard, elle se livre en exclusivité à PurePeople.com sur les contraintes qu’implique cette opération.

La sleeve gastrectomie qu’a subie l’ancienne candidate de Love Story l’a aidée à passer de 112 à 82 kilos. Cette opération consiste à retirer plus de 75% de l’estomac. « Je revis. Je me retrouve femme », explique-t-elle à PurePeople.com.

Toutefois, pour Loana, cette opération n’est pas à prendre à la légère. » Ce n’est pas un caprice de star. Il y a pas mal de contraintes. On doit prendre des compléments alimentaires tous les jours et des médicaments pour l’estomac. » Mais ce n’est pas tout : « On mange tellement peu qu’on a des vertiges. On s’y habitue, c’est un nouveau rythme de vie. Je suis vite rassasiée mais le problème, c’est que mon corps a besoin de plus« , continue celle qu’on retrouvera prochainement dans La Villa des cœurs brisés 4 sur TFX.

En juillet 2017, les fans de la starlette découvraient le début de sa métamorphose. Sur Instagram, les photos parlent d’elles-mêmes…