Il pêche un requin de cinq mètres et plus d’une tonne et demie!

Un pêcheur américain a attrapé une énorme bête mesurant plus de cinq mètres et pesant plus de 1.500 kilos. Malheureusement pour le pêcheur (et heureusement pour l’animal), le requin était tellement puissant qu’il a pu s’enfuir et retourner dans les profondeurs de l’océan.

Chip Michalove est un capitaine habitué de la pêche. Ces quatre dernières années, il a attrapé une trentaine de requins blancs. Il les attrape notamment pour les marquer, avant de les relâcher pour étudier leur comportement. Mais celui qu’il a pêché cette semaine n’était pas comparable à ceux qu’il avait déjà vus.

Can’t explain how much fun I had yesterday. We hooked this 10 foot male white shark at 8:30, then another at 1:30, than another at 3:15. I didn’t want to go home. What a day to start the white shark season to. Thanks to @MA_Sharks for the tips. @A_WhiteShark pic.twitter.com/ZcVGbSVI12

— Outcast Charters (@ChipHHI) December 5, 2018