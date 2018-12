Une collection unique de Léopold II vendue aux enchères à Bruxelles

La plus grande collection de souvenirs à l’effigie de Léopold II est exposée pour la première fois au public dès ce jeudi à la maison de vente bruxelloise Arenberg Auctions. Ces pièces uniques du deuxième roi des Belges seront mises aux enchères le 14 décembre prochain. La collection comprend des centaines de pièces dont des caricatures rares, des affiches, des dessins originaux, des photographies authentiques, des insignes et bien d’autres objets encore.

Ces pièces appartiennent à Eric Van den Abeele, l’arrière-petit-fils de Jules Thiriar, médecin et confident de Léopold II, qui a rassemblé ces objets pendant 40 ans.

« J’ai hérité d’une série de cartes postales satiriques de mon arrière-grand-mère. Elles ont constitué le début de ma collection. Pendant 40 ans, j’ai ensuite parcouru de nombreuses ventes aux enchères, des bourses ou encore des marchés, autant en Belgique qu’à l’étranger, afin de constituer ma collection. Cela me fait clairement quelque chose de m’en défaire mais c’est aussi l’occasion de donner une autre image de Léopold II à l’étranger », a déclaré M. Van den Abeele.

La valeur estimée de l’ensemble des pièces de la collection s’élève à 30.000 euros. Parmi les pièces les plus marquantes, on retrouve des affiches publicitaires sur lesquelles figurent Léopold II et son père Léopold Ier qui promeuvent des cigarettes et des liqueurs. Ce qui serait impensable à l’heure actuelle.

« Même s’il s’agissait d’une autre époque, son image auprès de la population et des politiciens n’était déjà pas irréprochable, comme en témoignent les différentes caricatures et images satiriques », souligne Henri Godts, expert chez Arenberg Auctions.

Source: Belga