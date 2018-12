Etats-Unis: après un adieu solennel, le président Bush père enterré au Texas

Le 41ème président américain, George H.W. Bush, devait être enterré jeudi au terme de quatre jours d’hommage qui ont offert une rare image d’unité dans une Amérique divisée. Après des obsèques d’Etat mercredi auxquelles ont assisté ensemble à Washington le président Donald Trump et quatre de ses prédécesseurs à la Maison Blanche, le cercueil de George H.W. Bush est parti pour Houston à bord de l’avion présidentiel. L’appareil a atterri mercredi en fin d’après-midi.

Une dernière cérémonie se déroulera jeudi matin à l’église épiscopalienne de St. Martin à Houston, l’église de la famille Bush depuis des décennies.

L’ancien président sera ensuite inhumé derrière la bibliothèque présidentielle George Bush, aux côtés de Barbara, son épouse pendant 73 ans, décédée en avril, et de Robin, leur fille morte d’une leucémie lorsqu’elle avait 3 ans.

Mercredi à Washington dans la Cathédrale nationale, Donald et Melania Trump avaient suivi la cérémonie au premier rang, avec trois ex-présidents démocrates, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, et leurs épouses Michelle Obama, l’ex-secrétaire d’Etat Hillary Clinton et Rosalynn Carter. George W. Bush a fait l’éloge funèbre de son père.

Le Prince Charles, la chancelière allemande Angela Merkel, le roi de Jordanie Abdallah II et la reine Rania, le président polonais Andrzej Duda accompagné de Lech Walesa faisaient également partie des invités.

source: Belga