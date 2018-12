Crise gouvernementale – Le gouvernement constatera demain qu’il n’y a pas de consensus sur le pacte

« Le gouvernement constatera demain qu’il n’y a pas de consensus » sur le pacte de l’Onu sur les migrations, a indiqué jeudi le chef de groupe N-VA Peter De Roover à l’issue d’une séance plénière au cours de laquelle la Chambre a demandé, via une majorité de rechange, au gouvernement d’approuver le pacte. Les débats du jour ont montré qu’il revient au « gouvernement de décider et que cette décision n’a pas été prise », a indiqué M. De Roover.

Et donc, « le gouvernement n’ira pas à Marrakech, la Belgique ne sera pas liée par le pacte », a-t-il répété.

Le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters a souligné que le pacte des migrations ne figurait pas à l’ordre du jour du conseil des ministres de demain/vendredi. « Mais il est possible que quelqu’un mette le point à l’agenda », a-t-il précisé, se référant au vote intervenu jeudi à la Chambre moyennant une majorité alternative.

Source: Belga