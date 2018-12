Crise gouvernementale – La Chambre approuve la résolution sur le Pacte migratoire en séance plénière

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière la proposition de résolution demandant au gouvernement d’approuver le Pacte de l’ONU sur la migration. Le vote a été obtenu par une majorité de rechange associant, dans la coalition gouvernementale, le MR, le CD&V et l’Open Vld et, dans l’opposition, les socialistes, les écologistes, le cdH et DéFI. Le PTB a également soutenu la résolution. La N-VA a voté contre de même que le Vlaams Belang, les députés Vuye et Wouters et le PP, seul parti francophone à rejeter le Pacte.

Source: Belga