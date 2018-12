Au parlement wallon, les pétitions pourront désormais être introduites et signées en ligne

Si jusqu’à présent les pétitions pouvaient être adressées au Parlement de Wallonie en format papier, il est désormais possible d’en introduire directement sur le site web de l’assemblée régionale et de les y soutenir, a annoncé ce jeudi André Antoine, le président du parlement. Le citoyen qui souhaite créer une pétition par voie électronique doit s’identifier puis introduire le titre et le texte de la pétition. Il doit aussi fixer une date de clôture pour les signatures. L’intitulé et le contenu de la pétition sont ensuite validés par le greffe du parlement qui vérifie que la pétition est en rapport avec les compétences de l’assemblée régionale et qu’elle ne contient pas de mention contraire à l’ordre public.

Dans un délai maximum de dix jours, le déposant est informé de la validation ou non de sa pétition. Il peut alors voir la liste des signataires, supprimer des signatures et clôturer anticipativement ou supprimer sa pétition. Lorsque la pétition est clôturée, le président du parlement en est automatiquement saisi.

Par ailleurs, la liste des pétitions ouvertes à la signature est également consultable sur le site web du Parlement.

Le droit de pétition est inscrit dans l’article 28 de la Constitution. Il permet à un ou plusieurs citoyens de faire entendre leur voix en attirant l’attention des autorités publiques sur leurs préoccupations, via un avis, une demande, une plainte ou toute autre proposition.

Source: Belga